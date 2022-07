Uomini e Donne, operato il marito di Isabella Ricci poche ore dopo aver festeggiato il primo mese da coniugi

Uno spiacevole contrattempo dopo aver festeggiato il primo mese di nozze. Isabella Ricci ha documentato su Instagram la disavventura in cui è incappato Fabio Mantovani. La coppia dopo essere convolata a nozze si è trasferita a Dubai.

Fabio Mantovani ha subito un intervento chirurgico al ginocchio sinistro

Dopo la dolce dedica dell’ex dama di Uomini e Donne per il primo mese da marito e moglie (“Siamo veramente felici”) è arrivata la doccia fredda per il partner. L’ex pilota è stato costretto ad operarsi per un problema al ginocchio. Su Instagram Fabio Mantovani ha mostrato l’arto sinistro bloccato da un tutore e con la borsa del ghiaccio. “Mio marito sta meglio” – ha scritto Isabella Ricci prima di aggiungere in un successivo post che il percorso di riabilitazione sarà lungo.

L’imprenditrice romana ha poi ringraziato i fan per il sostegno e le parole di conforto ricevute appena si è diffusa la notizia del contrattempo fisico del marito. “Vi ringraziamo per esserci stati così vicino e per essere stati così affettuosi”.