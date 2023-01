Chi l’ha visto, Umberto Nappello ritrovato in ospedale a Lecco: la promessa della madre

L’ultima volta era stato visto nella zona di Porta San Gennaro a Napoli, poi varie segnalazioni dal giorno della scomparsa, il 29 dicembre 2022 quando era uscito di casa per raggiungere la madre a Perugia per trascorrere il Capodanno con lei. Il 31enne napoletano Umberto Nappello è stato rintracciato a Lecco dove è ricoverato in ospedale. Al nosocomio lombardo è arrivato senza documenti.

Il 31enne era scomparso il 29 dicembre, avrebbe dovuto trascorrere il Capodanno a Perugia dalla madre

La notizia è stata comunicata nel corso della puntata dell’11 gennaio di Chi l’ha visto che si è occupato del caso. I familiari avevano lanciato un appello non nascondendo la loro preoccupazione. “Lo chiamavano bambinone perché quando era ragazzino era un po’ grassottello e faticava a camminare”. Il giovane è cresciuto con la nonna… “Un ragazzo tranquillissimo, non ci ha dato mai un problema. Aveva una cornetteria, amava il suo lavoro e voleva aprire una catena ma quando è morto il papà in un incidente si è chiuso. Con lui e con il fratello aveva un rapporto speciale”.

In precedenza il fratello, Carlo, era rimasto ucciso in un agguato di camorra insieme ad uno zio. “Umberto non appartiene a quella categoria, il fratello aveva la sua vita così come altri componenti della famiglia. Non c’entra nulla con quello che è successo” – aveva raccontato la zia a Chi l’ha visto. Secondo alcuni parenti Umberto Nappello potrebbe aver trascorso alcuni giorni in una loro abitazione a Marigliano, in provincia di Napoli, trovata in disordine da una zia.

La madre di Umberto Nappello

L’appello della nonna, l’ipotesi Marigliano, il ritrovamento a Lecco: ‘Era cambiato dopo la morte del papà’

Anche la madre, Angela, che vive a Perugia era rientrata a Napoli per cercarlo. “Vuole che viva con lui a Napoli e oggi giuro sul sangue di Gesù che se torna vado a vivere con lui”. Umberto Nappello è stato rintracciato all’ospedale di Lecco come confermato dalla zia del 31enne durante il programma di Federica Sciarelli.

“Abbiamo ricevuto una chiamata dalle forze dell’ordine e ci hanno detto che si trovava in ospedale”. Restano da chiarire come sia arrivato Umberto Nappello a Lecco e dove ha trascorso il periodo della scomparsa prima di finire nel nosocomio lombardo. I parenti l’hanno raggiunto in Lombardia.