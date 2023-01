Federica Sciarelli a Chi l’ha visto su Emanuela Orlandi: ‘Tutti hanno pensato è morto Papa Ratzinger ed aprono l’inchiesta’

“La notizia è clamorosa, la Santa Sede ha confermato a Chi l’ha visto una notizia che era uscita dall’Adnkronos relativa all’apertura di un fascicolo di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi“. Così Federica Sciarelli nel corso della puntata dell’11 gennaio con alcune considerazioni della conduttrice che non sono passate inosservate.

La Santa Sede ha aperto l’inchiesta su Emanuela Orlandi a 40 anni dalla scomparsa

Sono trascorsi quasi 40 anni da quel 22 giugno 1983 in cui si persero le tracce della ragazza, all’epoca 15enne. Un anniversario che potrebbe essere segnato dalla svolta attesa da tempo. La giovane cittadina vaticana stava rientrando a casa dopo le lezioni di musica. In questo lasso di tempo sono state seguite più piste così come in più di una circostanza il caso è stato aperto e chiuso con la famiglia, Pietro Orlandi in testa, che non si è mai arresa.

Una vicenda alla quale è stata collegata anche la scomparsa di Mirella Gregori, scomparsa un mese prima (il 7 maggio 1983) a Roma. Più volte era stata sollecitata la Santa Sede sul caso di Emanuela Orlandi ma nessun passo concreto è stato fatto fino a pochi giorni quando è stato aperto un fascicolo di inchiesta…

Federica Sciarelli mostra alcuni passaggi del libro di Padre Georg: la nota di Padre Lombardi e il dossier inesistente

“Tutti quanti hanno pensato è morto Papa Ratzinger, esce il libro del segretario particolare, Georg Ganswein, ed aprono un fascicolo. In 5 pagine del testo si parla della scomparsa di Emanuela ma anche di Mirella Gregori e fa riferimento alla nostra trasmissione, Chi l’ha visto, e dice che avevamo divulgato alcuni stralci di una nota stampa che gli erano stati inviati da Padre Lombardi, al tempo direttore della sala stampa. Padre Georg dice anche che aveva dato tutta la sua disponibilità a Pietro Orlandi... ” – ha spiegato Federica Sciarelli mostrando alcuni passaggi del libro del segretario particolare di Benedetto XVI.

“Ad un certo punto si parla di un dossier dove sarebbe scritta la verità con Padre Georg che ha riferito che non è mai stato pubblicato perché non esiste”.