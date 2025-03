Chi sono le vittime dell’incidente a Pusiano: Mattia papà di 2 figli, Ivan stava per festeggiare il compleanno

Mattia Mazzina e Ivan Mezzera

Tragico scontro in galleria nel comasco: due morti e cinque feriti

È di due morti e cinque feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto la notte di domenica 23 marzo in una galleria lungo la sp 639 nel territorio del Comune di Pusiano (Como), al confine con la provincia di Lecco. Le vittime sono Mattia Mazzina, nato il 31 maggio 1982 e residente a Colico, e Ivan Mezzera, nato il 24 marzo 1981 e residente a Bellano, frazione Bonzeno. Avrebbe festeggiato 44 anni 24 ore dopo.

Le vittime sono originarie di Bellano e Colico

Con loro viaggiava un terzo passeggero viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf. Pochi minuti dopo le 2:00 la loro auto si sarebbe scontrata frontalmente con un Pickup Ford. Coinvolto anche un terzo veicolo, una Opel, il cui conducente non ha potuto evitare l’impatto con gli altri due veicoli fermi al centro della carreggiata. Sono residenti rispettivamente a Bellano e a Colico, nel Lecchese, le vittime dell’incidente avvenuto questa notte lungo la sp 639, nel territorio del comune di Pusiano (Como).

Secondo una prima ricostruzione fornita dai carabinieri, i due erano a bordo di una Volkswagen Golf con un terzo passeggero, di Como, sopravvissuto e ricoverato in codice giallo all’ospedale di Lecco; la loro auto si è scontrata frontalmente con un pickup Ford modello Ranger il cui conducente, 31 anni, residente a Pusiano, è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Coinvolto un terzo veicolo, sopraggiunto pochi secondi dopo il frontale, il cui conducente non ha potuto nulla per evitare l’impatto con i primi due automezzi.

Si tratta di una Opel Corsa condotta da un uomo di 28 anni di Sondrio, trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como così come un secondo passeggero, 20 anni, lui pure residente a Sondrio. Un terzo passeggero della Opel, 22 anni, residente a Rogolo (Sondrio) ha rifiutato il ricovero. Le salme restano ovviamente a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Mattia Mazzina lascia due figli piccoli, Ivan Mezzera festeggiava 44 anni

La Procura della Repubblica di Como ha disposto il sequestro dei mezzi. Per meglio ricostruire la dinamica dell’incidente i carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza all’interno del tunnel.

Mattia Mazzina era padre di due bambini piccoli. Era il proprietario della Tekno Pellet, un’azienda di manutenzione di stufe a pellet. Separato, lascia la madre Renza, il padre Fernando e i fratelli Michael e Manuele. Ivan Mezzera aveva studiato al Politecnico di Milano e aveva una grande passione per lo sci, il windsurf e viaggi. Fidanzato, lavorava in una ditta di Dervio. Lascia i genitori, mamma Ines e papà Ilario.