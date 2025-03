Esplode palazzina a Monteverde dove viveva Saviano: ferito turista inglese, danneggiata Villa Pamphilj

La palazzina del quartiere Monteverde dopo l'esplosione

É un turista 54enne, ospite di un B&B, il ferito nell’esplosione della palazzina di tre piani nel quartiere Monteverde a Roma. Non è in pericolo di vita. Lo scoppio è avvenuto intorno alle 8:40 di domenica 23 marzo.

La palazzina di via Vitellia ospitava un B&B al primo piano

Nessun’altra persona risulta sotto le macerie. A quanto ricostruito dai carabinieri, il primo piano della palazzina era adibito a struttura ricettiva per il quale risulta la comunicazione al Comune. Lo scoppio sarebbe stato provocato da una fuga di gas. Nella palazzina di via Vitellia viveva fino a poco tempo fa lo scrittore, che vive sotto scorta, Roberto Saviano.

La Procura di Roma ha disposto il sequestro della palazzina esplosa a Monteverde. Verifiche sono in corso sulla regolarità in materia di antinfortunistica (antincendio etc) e agibilità degli appartamenti limitrofi. Al momento oltre al turista britannico di 54 anni – trasportato al Sant’Eugenio, non in pericolo di vita – nessuna altra persona risulta sotto le macerie. L’uomo ha tentato di richiamare l’attenzione dei soccorritori gridando aiuto in inglese. Una volta individuato, è stato stabilizzato, tirato fuori e caricato sull’ambulanza. “Tutto il dispositivo di soccorso che normalmente viene attivato per queste occasioni è stato messo in campo” – ha spiegato il comandante dei vigili del fuoco Adriano De Acutis.

Le urla in inglese e il salvataggio del 54enne, ipotesi fuga di gas

Sono in corso verifiche sulla regolarità in materia di antinfortunistica, come l’antincendio, e l’agibilità degli appartamenti limitrofi. Il pm ha disposto il sequestro della palazzina interessata. “É stato uno scoppio molto forte, è crollata una palazzina ed è stato danneggiato anche il muro di Villa Pamphilj“. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso del sopralluogo presso la palazzina crollata questa mattina nel quartiere Monteverde di Roma, a seguito di un’esplosione. Per ragioni di sicurezza sono stati evacuate palazzine ed edifici limitrofi che possono essere a rischio. “Successivamente ci saranno tutti i rilievi”.

Roberto Saviano: ‘Che strazio vedere le macerie’

“Per tutte le persone che mi stanno scrivendo preoccupate: già da giorni non vivevo più al 43 di via Vitellia. Grazie per la premura. Spero che non ci siano morti e che la persone ferita possa rimettersi presto. Che strazio vedere in macerie un luogo dove ho amato vivere”. Così lo scrittore Roberto Saviano in una storia su Instagram dopo l’esplosione che ha provocato il crollo di una palazzina nel quartiere Monteverde a Roma, dove è rimasto ferito un turista cinquantenne.