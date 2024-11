Chiara Balistreri, l’ex arrestato in Romania: ‘Trovato a casa della nonna’

“L’hanno arrestato oggi in Romania, probabilmente è scattato il mandato internazionale, ora è in carcere in Romania. È stato trovato a casa della nonna, dove sapevamo che era da tempo. Oggi è un giorno importante, ce lo ricorderemo bene, sono molto contenta che giustizia sia stata fatta”. A dare la notizia dell’arresto di Gabriel Costantin, l’ex fidanzato, è stata la stessa Chiara Balistreri, 20enne bolognese che circa due anni fa ha subito violenza dal 24enne, arrestato circa un mese fa a Bologna dopo due anni e mezzo di latitanza e poi subito evaso dai domiciliari, dopo una settimana.

Gabriel Costantin era evaso dai domiciliari dopo due anni e mezzo di latitanza

La ragazza, come fanno sapere Le Iene su Instagram, ha dato la notizia dell’arresto parlando telefonicamente con la trasmissione. Chiara Balistreri aveva raccontato di recente la vicenda in un video – mettendoci nome e faccia – pubblicato su TikTok per lasciare una “testimonianza” prima di “diventare l’ennesimo femminicidio”.

Un filmato rilanciato anche dalla trasmissione tv Chi l’ha visto, dalla stampa locale e una storia raccontata, prima dell’evasione, anche al programma tv le Iene. “Dire che sono amareggiata, inc.., delusa, spaventata, è dir poco, ringrazio il giudice che ha dato” al mio ex “la possibilità di tornare a casa sua, ai domiciliari, e di scappare di nuovo dopo che si era reso latitante per due anni”, aveva detto su TikTok.

Chiara Balistreri aveva denunciato l’ex per le violenze subite, il video su TikTok dopo la scarcerazione

Il giudice, si chiedeva sarcastica, avrebbe preso la stessa decisione “se fossi stata sua figlia? Non so che piega prenderà la mia vita – aggiunge – e non so come si aspettano che io stia serena o conduca una vita normale sapendo che lui è a piede libero e posso ritrovarmelo davanti da un momento all’altro”. La ventenne aveva denunciato con un video le violenze subite due anni e mezzo fa che diventò virale sui social, e che ora TikTok – dice su Instagram – ha però cancellato.

Nel 2022 ci fu l’episodio più eclatante: Chiara Balistreri finì in ospedale col naso rotto, pestata e presa a cinghiate. Fu la goccia che portò alla denuncia dopo cinque anni di violenze subite, anche quando era minore e lui maggiorenne.