Chiara Danieli non ce l’ha fatta, la campionessa di karate muore a 21 anni

Si era risvegliata dopo un lungo periodo di sedazione indotta facendo sperare i suoi cari in una ripresa. La 21enne Chiara Danieli, originaria di Gavardo (provincia di Brescia), non ce l’ha fatta. Il fisico, ormai debilitato e indebolito, non ha retto con la talentuosa karateka che si è spenta venerdì 5 maggio.

Chiara Danieli si è spenta dopo aver lottato per 6 mesi, aveva accusato un malore in casa

Da fine ottobre era ricoverata all’ospedale Civile di Brescia per un’improvvisa crisi accusata mentre si trovava in casa. La ventunenne era appassionata di arti marziali ed aveva conseguito prestigiosi successi nel karate con l’Aishin Dojo, la società con la quale ha gareggiato a lungo. Chiara Danieli aveva fatto incetta di medaglie a livello juniores.

Nel 2019 aveva vinto la medaglia d’oro agli Europei juniores in Montenegro e il bronzo ai Mondiali juniores in Repubblica Ceca nel kata a squadre. Cintura nera di karate, si era all’IIS Astolfo Lunardi di Brescia e si era iscritta all’università di Verona.

Il trionfo agli europei juniores di karate in Montenegro, i funerali giovedì 11 maggio

I funerali di Chiara Danieli saranno celebrati alle 16:00 di giovedì 11 maggio nella chiesa parrocchiale di Gavardo, in provincia di Brescia. La camera ardente è stata allestita alla Domus Aurora di Gavardo. La famiglia della 21enne ha ringraziato l’ospedale Civilie di Brescia per l’assistenza. L’intera comunità si è stretta a papà Mauro e mamma Nadia ed al fratello Simone che è stato giocatore e capitano dell’Asd Basket Gavardo.