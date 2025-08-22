Chiaramonte Gulfi, il 15enne Andrea Passalacqua muore travolto da un trattore: comunità sotto choc

Tragedia a Chiaramonte Gulfi, Andrea Passalacqua è morto nonostante i tempestivi soccorsi

Un giovane di 15 anni, Andrea Passalacqua, è morto travolto da un trattore nell’azienda agricola di famiglia a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano. L’intervento del 118 e dell’elisoccorso non è servito a salvargli la vita. La comunità è sconvolta e il sindaco esprime cordoglio alla famiglia.

Tragedia in azienda agricola: cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni, il 15enne è stato trovato privo di sensi vicino a una stalla. La gravità delle ferite ha reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, ma purtroppo il ragazzo è morto sul posto.

L’incidente ha coinvolto un trattore, ma le dinamiche esatte sono ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri. La magistratura cercherà di chiarire chi fosse alla guida e le cause precise dell’incidente.

Andrea Passalacqua, giovane atleta e studente modello

Andrea, studente dell’istituto Fabio Besta di Ragusa e figlio del titolare dell’azienda agricola, era noto per la sua gentilezza e la passione per lo sport. Il Ragusa Boys ha pubblicato un messaggio di cordoglio, ricordando la sua vitalità e la dedizione in campo.

Il sindaco Peppe Cassì ha dichiarato: “La terribile notizia lascia sgomenta tutta la comunità. Alla famiglia e agli amici va il nostro cordoglio e vicinanza.”

Comunità sotto choc e indagini in corso

La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Ragusa e Chiaramonte Gulfi. I carabinieri hanno aperto un’inchiesta per accertare tutti i dettagli dell’incidente.

L’episodio mette in luce i rischi legati alle attività agricole e l’importanza di rispettare protocolli di sicurezza, soprattutto in presenza di minori.