Chiede aiuto alla polizia: 36enne uccisa da un agente in Illinois per una pentola d’acqua, il video

Gli Stati Uniti hanno diffuso un video che mostra un agente di polizia dell’Illinois mentre spara in faccia, uccidendola, ad una donna afroamericana che aveva chiamato le forze dell’ordine per paura di un’intrusione in casa: lo riporta il Guardian, che definisce il video” scioccante”.

La vittima, la 36enne Sonya Massey, affetta da schizofrenia paranoide, è stata uccisa la mattina del 6 luglio scorso a Springfield dall’agente Sean Grayson dell’ufficio dello sceriffo della Contea di Sangamon. Il video mostra Grayson e un suo collega mentre parlano con la donna nella sua abitazione. Dopo una prima discussione e la richiesta di un documento, Grayson nota una pentola d’acqua bollente sul fornello e ordina a Massey di rimuoverla per evitare di provocare un incendio.

Nel farlo Massey chiede agli agenti – che si allontanano da lei mentre è alle prese con la pentola – perché si stessero allontanando. “Dove state andando?”, chiede loro la donna. “Lontano dalla sua acqua bollente”, risponde Grayson con una risata, prima che Massey dica all’agente: “Lontano dall’acqua calda e fumante? Oh, la rimprovero nel nome di Gesù”.

É a questo punto che l’agente, temendo che la donna volesse aggredirlo con l’acqua bollente, estrae la pistola, chiudendo la distanza tra sé e Massey e l’intima di mettere la pentola da parte. La donna replica “ok, mi dispiace”, Grayson continua ad avanzare verso di lei con la pistola spianata, la vittima ripete “mi dispiace”, si abbassa e alza le mani, ma il poliziotto spara tre colpi centrandola sul volto.

Race soldiers racially executed an innocent Black woman named Sonya Massey, by falsely claiming she was threatening them with boiling water. Notice the Viking Calendar tattoo on the race soldier's arm, that is common among white supremacists pic.twitter.com/THAEiBZze5