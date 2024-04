Chiudono cane in un sacchetto e lo gettano in un cassonetto a Palermo: ‘Honey ha buchi in testa’

Ancora un episodio di atroce crudeltà nei confronti di un cane a Palermo. L’episodio in zona Cruillas dove pare che non sia la prima volta che gli amici a quattro zampe vengano presi di mira. Una donna ha notato un cane agonizzante in un cassonetto della spazzatura.

Orrore a Palermo: cane in un cassonetto

Palermo, cane agonizzante trovato in un cassonetto della spazzatura in zona Cruillas

Il cagnolino era chiuso in un sacchetto e si lamentava. L’animale è stato liberato ma versa in gravissime condizioni. Trasportato in clinica veterinaria sono stati rilevati dei buchi in testa provocati da colpi d’arma da fuoco. A raccontare la raccapricciante vicenda Valeria Galletti, la figlia della donna che ha salvato il cane ribattezzato Honey. “Mi chiama mia mamma con voce tremante, mentre io ero a lavoro. Non guida ed ha chiesto aiuto alle persone del suo palazzo che si sono attivate per liberare il cane dai tanti altri sacchi buttati sopra”.

L’animale è ricoverato in clinica in stato comatoso, aperta raccolta fondi da volontaria: ‘Forse gli hanno sparato’

Il cane è arrivato in clinica con un’emorragia celebrale ed in stato comatoso. “Ha dei buchi in testa. Sparato? Si trova ricoverato presso la clinica Primavera di Palermo, chiedo aiuto a tutti di pregare e aiutare questo cane che abbiamo chiamato Honey“. La volontaria, che ha già tratto in salvo diversi amici a quattro zampe, ha aperto una raccolta fondi su Gofundme ed in poche ore sono stati versati 2800 euro.