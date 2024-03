Choc a Serino, agente della polizia penitenziaria si toglie la vita nella frazione Ponte

La frazione Ponte di Serino, in provincia di Avellino, sotto choc per l’estremo gesto di un agente della polizia penitenziaria. L’uomo, 55 anni, era originario di Montoro ma da tempo si era trasferito nella valle del Sabato.

L’allarme è scattato nella tarda mattinata di lunedì 4 marzo quando sono stati attivati i soccorsi per un intervento in frazione Ponte. Quando sono arrivati sul posto i sanitari per l’agente della polizia penitenziaria non c’era più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Serino per i rilievi del caso e il magistrato di turno. Inquirenti sono al lavoro per comprendere le cause del gesto e se il 55enne ha lasciato un bigliettino per spiegare i motivi che l’hanno spinto a togliersi la vita. Sotto choc i colleghi della polizia penitenziaria e i residente della frazione di Serino dove la notizia si è diffusa rapidamente provocando sconcerto e dolore.

Il cordoglio della Fp Cgil Polizia Penitenziaria per l’agente in servizio al carcere di Ariano Irpino

“Un collega della Polizia Penitenziaria in servizio presso il carcere di Ariano Irpino si è tolto la vita oggi con un colpo sparato con la sua pistola d’ordinanza. Ai suoi familiari va il nostro principale pensiero e profondo cordoglio” – ha comunicato la Fp Cgil Polizia Penitenziaria e l’Fp Cgil Regione Campania.

“Desideriamo anche manifestare un senso di vicinanza a tutti gli altri suoi colleghi che in questo momento si staranno interrogando, come noi, come tutti i gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria di tutta Italia, perche’ cosi’ tanti Poliziotti penitenziari arrivano a compiere questi gesti estremi”.