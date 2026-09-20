Collebeato, il pallone finisce in strada e lui lo rincorre: 12enne travolto da un autobus, è in condizioni disperate

Il dramma in via Taramelli

La corsa dietro al pallone e poi l’impatto

Un pallone finito sulla strada, una corsa per recuperarlo e in pochi secondi la tragedia. È questa la prima ricostruzione del drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica 20 settembre a Collebeato, nel Bresciano, dove un bambino di 12 anni è stato travolto da un autobus di linea.

Il ragazzino stava giocando con alcuni amici quando il pallone sarebbe finito sulla carreggiata. Il 12enne, nel tentativo di recuperarlo, sarebbe corso in strada senza accorgersi dell’arrivo dell’autobus.

Il mezzo lo ha centrato in pieno in via Taramelli, provocandogli traumi gravissimi. L’impatto lo ha sbalzato a terra e quando i soccorritori del 118 sono arrivati lo hanno trovato incosciente.

La dinamica dell’investimento è ancora al vaglio dei carabinieri, che stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Il 12enne intubato e trasportato in elisoccorso a Bergamo

L’allarme è scattato intorno alle 18.10. In via Taramelli sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso, mobilitati per prestare soccorso al giovanissimo.

Le condizioni del bambino sono apparse immediatamente estremamente gravi. I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto e hanno dovuto intubarlo prima di procedere al trasferimento.

Il 12enne è stato quindi accompagnato in ambulanza fino al punto in cui era atterrato l’elicottero. Da lì è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato ricoverato in Terapia intensiva.

Le sue condizioni sono state definite disperate.

Restano ora da chiarire tutti gli elementi dell’incidente: i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e verificando come sia avvenuto l’investimento in via Taramelli. Al momento, secondo la prima ricostruzione, il bambino sarebbe entrato sulla carreggiata proprio nel tentativo di recuperare il pallone, trovandosi sulla traiettoria dell’autobus che stava sopraggiungendo.