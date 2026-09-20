Salerno, «Ladri di salute» accende i riflettori sulla sanità: il 22 settembre alla Feltrinelli il libro di Natasha Farinelli

Natasha Farinelli

«Un sistema che esclude i più fragili»: a Salerno la presentazione di “Ladri di salute”

La sanità pubblica e le difficoltà di chi non riesce ad accedere alle cure saranno al centro dell’incontro con Natasha Farinelli, in programma martedì 22 settembre alle 18.30 alla Feltrinelli di corso Vittorio Emanuele a Salerno. L’occasione è la presentazione di «Ladri di salute», il libro dell’autrice con la prefazione di Mario Giordano.

Al centro del volume c’è una denuncia sullo stato del Servizio sanitario nazionale e sulle conseguenze che il progressivo ridimensionamento dell’assistenza pubblica può avere soprattutto sulle persone più fragili.

«Assistiamo ogni giorno a uno smantellamento silenzioso, ma spietato del Servizio sanitario nazionale», si legge nel comunicato che annuncia l’iniziativa.

Liste d’attesa e rinuncia alle cure: «La malattia e la disabilità diventano questioni private»

Il tema dell’accesso alle cure viene affrontato attraverso il problema delle liste d’attesa e delle difficoltà economiche che possono impedire a una parte della popolazione di rivolgersi alla sanità privata.

Secondo quanto evidenziato nella presentazione del libro, sei milioni di persone in Italia rinuncerebbero a curarsi proprio perché i tempi di attesa sono troppo lunghi e non avrebbero le risorse economiche necessarie per ricorrere al settore privato.

È questa, secondo l’autrice, una delle contraddizioni sulle quali interrogarsi: chi dispone delle risorse può cercare una soluzione alternativa, mentre chi non può permettersela rischia di rimanere escluso dal percorso di cura.

«In Italia spesso si fa in tempo a morire prima di ricevere una diagnosi», sostiene il comunicato, che pone l’accento anche sulle condizioni delle persone con malattia e disabilità.

Il messaggio alla base dell’iniziativa è quindi quello di riportare al centro del dibattito il diritto alla salute e la tutela delle persone più vulnerabili, interrogandosi sul futuro del Servizio sanitario nazionale.

Natasha Farinelli presenta “Ladri di salute” a Salerno

Sarà dunque la Feltrinelli di corso Vittorio Emanuele a Salerno a ospitare la presentazione di «Ladri di salute». L’appuntamento è fissato per martedì 22 settembre alle 18.30.

Il libro, firmato da Natasha Farinelli, è presentato come un’inchiesta sulle criticità del sistema sanitario e sulle conseguenze che queste possono produrre per chi si trova in una condizione di maggiore fragilità. La prefazione è di Mario Giordano.

L’incontro nasce con l’obiettivo di aprire un confronto sui temi sollevati dal volume, dalle liste d’attesa alla rinuncia alle cure, fino al rapporto tra sanità pubblica, disabilità e condizioni economiche.

Il comunicato indica inoltre il coinvolgimento di IBA Investment Art & Finance, ma il testo fornito per la pubblicazione risulta interrotto a questo punto. Per questo motivo è necessario integrare la parte finale prima della pubblicazione definitiva.