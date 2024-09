Collin Griffith accoltella e uccide a 17 anni la madre in Florida un anno dopo l’omicidio del padre

Ha pugnalato e ucciso la mamma in Florida dopo aver ammazzato il padre un anno prima. L’autore del delitto è il 17enne Collin Griffith. La vittima è la 39enne Catherine “Cathy” Griffith che è stata trovata vittima in una casa di Auburndale dagli agenti di polizia che sono stati contattati dal minore che sosteneva che fosse caduta su un coltello.

Collin Griffith ha ucciso Catherine Griffith con una coltellata alla gola ed ha chiamato la polizia asserendo che era stato un incidente

La donna presentava una ferita da arma da taglio al collo con il 17enne davanti alla porta ancora insanguinato. Secondo l’esame esterno del medico legale la tesi di Collin Griffith era insostenibile. Inoltre alcuni testimoni hanno visto la vittima trascinata per i capelli fuori dall’abitazione della nonna che non era in casa al momento dell’omicidio.

Catherine “Cathy” Griffith aveva parlato via social con un vicino al quale aveva manifestato il proprio disappunto per il comportamento del 17enne che stava violando la libertà vigilata. Griffith osservava la restrizione perché il giorno di San Valentino del 2023 aveva sparato al padre nella contea di Lincoln, in Oklahoma, asserendo che l’aveva fatto per legittima difesa in quanto gli aveva puntato un coltello contro. Era stata proprio la madre a farlo uscire, pagando 50mila dollari di cauzione. Nel novembre 2023 era stato arrestato nuovamente arrestato per violenza domestica contro Catherine “Cathy” Griffith perché le aveva tolto i videogiochi.

Sparò e uccise il padre nel 2023 invocando la legittima difesa, era già stato arrestato per un’aggressione alla madre

Il 6 settembre Collin Griffith ha deciso di trasferirsi dalla nonna dopo l’ennesima lite per questioni domestiche. La madre l’ha raggiunto lì per invitarlo a rientrare in quanto stava violando il provvedimento dell’autorità giudiziaria. “Quest’ultimo anno è stato un turbinio di eventi e ricordi della mia vita” – aveva scritto scritto la donna la scorsa settimana, un giorno dopo il suo compleanno.