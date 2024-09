Si ubriaca e sviene nell’auto bollente per le temperature record in California: morta la figlia di 3 anni

Una madre è stata arrestata e incriminata dopo che la figlia di 3 anni è stata trovata morta all’interno di un’auto durante un’ondata di calore da record nella California meridionale. La 42enne Sandra Hernandez-Cazares, originaria di Anaheim, è accusata di omicidio colposo e di abuso su minore con gravi lesioni personali come riferito martedì 10 settembre dall’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Orange.

Sandra Hernandez-Cazares è stata trovata priva di sensi nel Suv davanti la sua abitazione, la figlia Ily era già morta

L’allarme è scattato il 6 settembre quando i familiari della donna l’hanno iniziato a cercare dopo essere stati contattati dalla scuola elementare per avvertire che nessuno era andato a prendere l’altro figlio di 5 anni. Quando i parenti sono arrivati ​​all’appartamento di Sandra Hernandez-Cazares, nell’isolato 1300 di Fashion Lane, hanno notato il suo SUV Ford Expedition parcheggiato fuori. La donna e sua figlia, Ily Ruiz, 3 anni, sono state trovate prive di sensi all’interno della vettura.

La famiglia ha sfondato i finestrini del SUV e ha tentato di rianimare la bambina, ma è stata dichiarata morta. I dottori ritengono che la piccola fosse morta da diverse ore prima di essere trovata all’interno dell’auto chiusa a chiave per le temperature estreme. La polizia di Anaheim ha dichiarato che Hernandez-Cazares era ubriaca e svenuta con un tasso alcolico nel sangue di quasi quattro volte il limite legale. Bottiglie di alcol vuote sarebbero state trovate anche nella sua auto. È stata trasportata in ospedale per le cure prima di essere presa in custodia.

Nel 2012 altri due figli erano morti dopo essere stati travolti da un automobilista ubriaco mentre erano in campeggio

Hernandez-Cazares è anche madre di due bambini, di 5 e 9 anni, uccisi da un automobilista ubriaco che li ha investiti mentre dormivano in una tenda in un campeggio del Dakota del Sud nel 2012. Dopo la morte dei ragazzi, la donna e il marito, Juan Ruiz, avevano fatto pressioni presso l’assemblea legislativa locale affinché fossero inasprite le pene per la guida in stato di ebbrezza. “Vorrei inventarmelo, ma no, mia figlia è davvero morta a causa della negligenza di sua madre” – ha detto il marito della 42enne sui social.

La sua famiglia ha attivato una raccolta fondi su GoFundMe per contribuire alle spese del funerale e ad altre spese. Sandra Hernandez-Cazares rischia fino a 12 anni di prigione se condannata per tutte le accuse. La cauzione è stata fissata a 150.000 dollari.