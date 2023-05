Colpita a manganellate a Milano, indagati tre agenti della polizia locale: Bruna denuncia per tortura

Tre agenti della Polizia locale sono stati iscritti al registro degli indagati con l’accusa di lesioni aggravate nei confronti di ‘Bruna‘, la trans brasiliana di 42 anni colpita da calci e manganellate il 24 maggio scorso in zona Bocconi a Milano.

Dalle valutazioni dell’aggiunta Tiziana Siciliano e del pm Giancarla Serafini non avrebbe responsabilità penale la vigilessa, al contrario dei tre colleghi che nei video amatoriali dell’intervento si vedono, a vario titolo, colpire la trans e spruzzarle sul viso lo spray urticante.

Gli agenti indagati per lesioni aggravate nei confronti della trans brasiliana

L’inchiesta è stata aperta a distanza di poche ore dalla denuncia per tortura presentata dalla 41enne, assistita dall’avvocato Debora Piazza, per quanto accaduto nel tragitto dal parco Trotter a Via Sarfatti. “Sono rimasta chiusa in auto per 20 minuti e insultata”.

I due equipaggi della polizia locale sono stati immortalati in alcuni video che riprendono quanto accaduto in zona Bocconi quando la donna, a terra e disarmata, viene colpita. Scene riprese a poche centinaia di metri dal comando via Custodi. I vigili sostengono che la trans avrebbe prima accusato un malore e poi tentato di fuggire dall’auto prima di essere immobilizzata.

Bruna presenta denuncia per tortura: ‘Chiusa in auto e insultata per 20 minuti’

La 41enne, invece, parla di un’aggressione e di minacce che sarebbero avvenuti anche durante il percorso e su cui ora si sta cercando di far luce, ancora una volta con le telecamere diffuse lungo la strada.

Da rilevare che il Comune parla di aggressioni e minacce che sarebbero avvenuti anche durante il percorso e su cui ora si sta cercando di far luce, ancora una volta con le telecamere diffuse lungo la strada.