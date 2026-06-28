Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Colpisce la figlia della compagna con un’asta, poi gli investigatori scoprono decine di video choc col cane: coppia arrestata

DiRedazione

Pubblicato: 28 Giu, 2026 - ore: 22:44 #cane, #Louisiana, #maltrattamenti
La coppia rischia una pesante condannaLa coppia rischia una pesante condanna

L’orrore scoperto durante una perquisizione in Louisiana

Un’indagine partita dal presunto pestaggio di una bambina ha portato alla luce uno scenario che gli investigatori definiscono tra i più inquietanti affrontati negli ultimi mesi. È accaduto in Louisiana, dove una coppia è stata arrestata dopo il ritrovamento, durante una perquisizione, di numerosi video che avrebbero documentato presunti atti sessuali con un cane.

Le accuse riguardano Phillip Babin, 28 anni, e Hailey Mire, 34 anni, entrambi finiti in carcere al termine delle indagini coordinate dall’ufficio dello sceriffo della parrocchia di Lafourche.

L’indagine partita dal grave ferimento della bambina

Secondo gli investigatori, tutto è iniziato nel maggio 2026, quando Babin avrebbe colpito al volto la figlia della compagna utilizzando un’asta per tende, provocandole gravi lesioni.

Gli accertamenti hanno portato all’emissione di un primo mandato di arresto con l’accusa di maltrattamenti di secondo grado su minore. L’uomo era stato arrestato e successivamente rimesso in libertà dopo il pagamento di una cauzione da 50 mila dollari.

Nel frattempo, però, le indagini sono proseguite.

La scoperta durante la perquisizione

Nel corso degli approfondimenti, i detective hanno ottenuto un mandato di perquisizione dell’abitazione condivisa dalla coppia.

Durante le verifiche sono stati sequestrati telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici che, secondo gli investigatori, contenevano numerosi video riconducibili a presunti atti sessuali con un cane.

La scoperta ha portato a una nuova svolta nell’inchiesta e all’emissione di ulteriori mandati di arresto.

Decine di accuse per entrambi

Il 17 giugno Babin e Mire sono stati arrestati e trasferiti nel complesso penitenziario della parrocchia di Lafourche, a Thibodaux.

Secondo quanto reso noto dalle autorità, Hailey Mire deve rispondere di 47 capi d’imputazione relativi a presunti maltrattamenti sessuali su animali e di ostruzione alla giustizia. Per lei è stata fissata una cauzione di 520 mila dollari.

Phillip Babin, invece, è accusato di 36 capi d’imputazione per presunti abusi sessuali su animali, oltre alla precedente contestazione per i maltrattamenti sulla bambina. La sua cauzione è stata fissata a 360 mila dollari.

Le possibili pene

Secondo la normativa della Louisiana, una condanna per maltrattamenti di secondo grado nei confronti di un minore può comportare una pena fino a 40 anni di carcere con lavori forzati.

Per quanto riguarda le accuse legate ai presunti abusi sugli animali, la legislazione statale prevede, nei casi più gravi, pene che possono arrivare fino a 10 anni di reclusione e multe fino a 25 mila dollari.

Le autorità ricordano che entrambi gli indagati sono presunti innocenti fino a un’eventuale condanna definitiva.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Eleonora Guareschi muore durante la vacanza in Grecia: il dramma davanti al compagno e agli amici sulla barca a vela

Giu 28, 2026 Redazione
Attualità

Terremoto in Venezuela, una famiglia del Salernitano sotto le macerie: il figlio parte dall’Italia e lancia un disperato appello

Giu 28, 2026 Giuseppe D'Alto
Attualità

Moglia, la nonna muore in casa mentre accudisce la nipotina di 8 mesi: il pianto della bimba la salva dopo ore

Giu 28, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Colpisce la figlia della compagna con un’asta, poi gli investigatori scoprono decine di video choc col cane: coppia arrestata

Attualità

Eleonora Guareschi muore durante la vacanza in Grecia: il dramma davanti al compagno e agli amici sulla barca a vela

Attualità

Terremoto in Venezuela, una famiglia del Salernitano sotto le macerie: il figlio parte dall’Italia e lancia un disperato appello

Gossip e TV

Barbara d’Urso rompe il silenzio sul palco del Pride: «Mi hanno tolto la possibilità di fare queste battaglie»

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© Notizie Audaci. All Rights Reserved.