Sorpresi ad intrattenere rapporti intimi sull'Isola dei Pescatori, maxi multa per una coppia

Rapporti intimi sull’Isola dei Pescatori: scatta la sanzione

È accaduto a Stresa, una delle perle del Lago Maggiore, in un luogo tra i più visitati dai turisti: l’Isola dei Pescatori. Una coppia residente nella provincia di Alessandria è stata sorpresa dai Carabinieri della motovedetta lacustre mentre consumava un rapporto sessuale in una zona parzialmente appartata ma comunque pubblica, visibile ai passanti. L’episodio si è verificato durante il fine settimana, in concomitanza con l’aumento del flusso turistico tipico dell’inizio della stagione estiva.

L’intervento dei militari è avvenuto in seguito alla segnalazione di alcuni turisti, presenti nelle vicinanze e visibilmente turbati dalla scena. La pattuglia della motovedetta della Stazione dei Carabinieri di Stresa è intervenuta tempestivamente, fermando i due amanti sul fatto. Per loro è scattata una sanzione amministrativa di 10mila euro, come previsto per atti osceni in luogo pubblico.

Controlli intensificati in tutta la provincia di Verbania

L’episodio sull’isola rientra in un più ampio rafforzamento dei controlli messo in atto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania. Con l’aumento del turismo, infatti, è stato intensificato il monitoraggio del territorio, con particolare attenzione alla prevenzione di reati, al contrasto dell’uso di alcol e droghe tra i conducenti e ad atti che possono turbare l’ordine pubblico.

Nel corso dell’operazione:

1 persona è stata arrestata in seguito a un ordine di carcerazione per oltraggio, lesioni e minaccia a pubblico ufficiale;

in seguito a un ordine di carcerazione per oltraggio, lesioni e minaccia a pubblico ufficiale; 3 persone sono state denunciate a piede libero;

a piede libero; 6 segnalate alla Prefettura , di cui 2 per uso personale di stupefacenti;

, di cui 2 per uso personale di stupefacenti; 4 patenti di guida sono state ritirate.

Altri episodi: droga, alcol e guida pericolosa

Tra gli episodi più significativi, spicca l’arresto di un 40enne nel capoluogo verbanese, condannato a 3 anni e 9 mesi per fatti risalenti al 2011 e 2016, tra cui un’aggressione a un uomo che lo aveva redarguito per un parcheggio irregolare.

A Omegna, un 30enne è stato denunciato dopo essersi rifiutato di sottoporsi al test antidroga ed essere risultato positivo all’alcoltest. Anche per lui è scattato il ritiro della patente.

A Stresa, i Carabinieri hanno fermato un 60enne già destinatario di foglio di via obbligatorio, ma trovato nel comune lacustre in violazione del provvedimento. È stato denunciato penalmente.

Uso personale di stupefacenti e tassi alcolemici elevati

Nel corso dei controlli, altri tre automobilisti sono stati trovati alla guida con tassi alcolemici tra 0,50 e 0,80 g/l, comportando il ritiro della patente e una segnalazione amministrativa. Due persone sono state invece segnalate alla Prefettura per possesso di hashish e marijuana a uso personale.