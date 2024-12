Corea del Sud, aereo si schianta all’aeroporto di Muan: almeno 85 morti, ipotesi bird strike (VIDEO)

Una aereo con a bordo 175 passeggeri e sei membri d’equipaggio si è schiantato domenica 29 dicembre all’aeroporto di Muan, nel sudovest della Corea del Sud. Al momento ci sono almeno 85 vittime accertate. Lo riporta l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap.

L’incidente è avvenuto alle 9:07 ora locale, quando un volo che stava atterrando all’aeroporto internazionale della provincia di Jeolla Meridionale ha deviato dalla pista e si è schiantato contro le recinzioni. L’aereo è un volo Jeju Air 7C 2216 che era partito da Bangkok, in Thailandia. Due persone sono state tratte in salvo finora.

E i vigili del fuoco che stanno operando sul luogo dell’incidente temono che non ci siano altri superstiti tra le 181 persone (compreso il personale) che erano a bordo. Un’avaria al carrello alla base della tragico schianto. La problematica sarebbe stata provocata dal bird strike (impatto con gli uccelli) e le condizioni meteorologiche avverse. Sul posto 32 autopompe e decine di vigili del fuoco sono stati inviati sul luogo dell’incidente all’aeroporto di Muan.

Horrifying footage emerging of a Jeju Air Boeing 737-800 (not a Max) with 175 onboard involved in a crash at Muan International Airport in South Korea — video shows the aircraft attempting a ‘belly landing’ (without its landing gear extended) before impacting the perimeter wall pic.twitter.com/C3JCUz8Iw8