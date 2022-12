Covid, il Ministro Schillaci proroga l’ordinanza sulle mascherine: dove resta obbligatoria

La preoccupazione per il dilagare del Covid in Cina e il rischio che nuove varianti possano diffondersi hanno fatto innalzare il livello di guardia in tutto il mondo. In Italia il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha disposto “con ordinanza, tamponi antigenici Covid-19 obbligatori, e relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dal Paese asiatico e in transito in Italia”.

‘Tamponi antigenici obbligatori e sequenziamento del virus in aeroporto per chi arriva dalla Cina’

L’esponente di governo ha anche rimarcato l’importanza di un piano operativo europeo anche perché molti cittadini cinesi non arrivano con voli diretti. “L’obiettivo è un costante monitoraggio” nel timore che compaia una nuova variante del virus Sars-CoV-2, “una variante che vada oltre la Omicron” – ha riferito durante l’informativa al Senato sul controllo sanitario negli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Cina.

Mascherine obbligatorie fino al 30 aprile nelle strutture sanitarie e nelle Rsa

“Contestualmente il Ministro Orazio Schillaci ha firmato la proroga dell’utilizzo delle mascherine negli ospedali e nelle Rsa fino al 30 aprile“.