Crans-Montana, chi era la ragazza con la bottiglia morta nel rogo: Cyane Panine, ‘una di famiglia’ per i Moretti

Cyane Panine

Crans-Montana, la tragedia prende un volto

Ha finalmente un nome e una storia una delle immagini più drammatiche dell’incendio che la notte di Capodanno ha devastato il bar Le Constellation a Crans-Montana, causando 40 morti e oltre 100 feriti. Si tratta di Cyane Panine, 24 anni, cameriera del locale, cittadina franco-svizzera, originaria di Sète, nel sud della Francia.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stata proprio lei, sollevata sulle spalle di un altro dipendente e con in mano una bottiglia dotata di fontana pirotecnica, ad innescare involontariamente il rogo che ha trasformato una festa in una delle più gravi tragedie europee degli ultimi anni.

Il racconto dei coniugi Moretti: “L’abbiamo trovata senza vita”

Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale, hanno ricostruito agli investigatori i minuti successivi all’allarme. Jessica avrebbe avvisato il marito dell’incendio intorno all’1.35. Jacques si è precipitato sul posto, trovando già le luci blu dei mezzi di soccorso e una folla all’esterno.

Insieme al fidanzato di Cyane, chef in un altro ristorante della coppia, ha tentato invano di entrare dall’ingresso principale, bloccato dal fumo denso. L’accesso è stato possibile solo attraverso una porta di servizio, inspiegabilmente chiusa dall’interno.

Dietro quella porta, una scena devastante: diverse persone distese a terra, immobili. Tra loro, Cyane Panine. “Abbiamo provato a rianimarla per oltre un’ora, poi i paramedici ci hanno detto che era troppo tardi”, ha raccontato Moretti.

“Era come una figlia per noi”

Il dolore dei Moretti è palpabile. “Era come una nuora, come una sorellina. Ha passato il Natale con noi. Sono devastata”, ha dichiarato Jessica Moretti. Parole che restituiscono il legame profondo tra la giovane cameriera e i proprietari del locale.

Cyane Panine lavorava al Constellation da alcune stagioni ed era tornata per l’inverno. “Era piena di vita, sempre sorridente”, ha raccontato il compagno Jean-Marc in un’intervista a BFM TV. Anche lui era presente quella notte e ha tentato disperatamente di soccorrerla.

Il compagno ha raccontato ai media francesi di aver cercato di salvarla con Jacques Moretti. priva di sensi”. “L’abbiamo portata fuori; c’erano diverse persone con noi e abbiamo cercato di fare tutto il possibile. Con il signor Moretti e un’altra persona, l’abbiamo portata in un bar lì vicino per trovare un posto più adatto per prestarle il primo soccorso. Purtroppo era troppo tardi”.

Una vita tra viaggi, lavoro e sogni

Figlia di commercianti di Sète, Cyane Panine aveva frequentato la scuola tra Hérault e Gard. Nel 2012 aveva intrapreso un viaggio intorno al mondo in barca a vela con i genitori e la sorella, esperienza che l’aveva segnata profondamente.

Chi la conosceva la descrive come una ragazza generosa, solare, sempre pronta ad aiutare. “Voleva far ridere tutti”, raccontano amici e colleghi. Lunedì 10 gennaio, a Sète, si è tenuto un commovente omaggio in sua memoria.

L’inchiesta: fontane pirotecniche e responsabilità

Secondo le indagini, l’incendio sarebbe stato causato dalle candele pirotecniche “a fontana” utilizzate nel seminterrato del locale, pratica vietata in Svizzera. Le fiamme e il fumo si sono propagate rapidamente, intrappolando decine di giovani.

Le autorità elvetiche hanno aperto un procedimento penale contro i proprietari del bar per omicidio colposo, lesioni personali e incendio per negligenza. Lunedì 12 gennaio, Jacques Moretti è stato formalmente rinviato a giudizio.

Una ferita aperta

Cyane Panine è una delle nove vittime francesi di una tragedia che continua a sollevare interrogativi su sicurezza, controlli e responsabilità. Il suo volto è diventato il simbolo di una notte che non doveva finire così.