Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Crans-Montana, chi era la ragazza con la bottiglia morta nel rogo: Cyane Panine, ‘una di famiglia’ per i Moretti

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 13 Gen, 2026 - ore: 23:00 #Crans Montana, #Cyane Panine, #ragazza con la bottiglia
Cyane PanineCyane Panine

Crans-Montana, la tragedia prende un volto

Ha finalmente un nome e una storia una delle immagini più drammatiche dell’incendio che la notte di Capodanno ha devastato il bar Le Constellation a Crans-Montana, causando 40 morti e oltre 100 feriti. Si tratta di Cyane Panine, 24 anni, cameriera del locale, cittadina franco-svizzera, originaria di Sète, nel sud della Francia.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stata proprio lei, sollevata sulle spalle di un altro dipendente e con in mano una bottiglia dotata di fontana pirotecnica, ad innescare involontariamente il rogo che ha trasformato una festa in una delle più gravi tragedie europee degli ultimi anni.

Il racconto dei coniugi Moretti: “L’abbiamo trovata senza vita”

Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale, hanno ricostruito agli investigatori i minuti successivi all’allarme. Jessica avrebbe avvisato il marito dell’incendio intorno all’1.35. Jacques si è precipitato sul posto, trovando già le luci blu dei mezzi di soccorso e una folla all’esterno.

Insieme al fidanzato di Cyane, chef in un altro ristorante della coppia, ha tentato invano di entrare dall’ingresso principale, bloccato dal fumo denso. L’accesso è stato possibile solo attraverso una porta di servizio, inspiegabilmente chiusa dall’interno.

Dietro quella porta, una scena devastante: diverse persone distese a terra, immobili. Tra loro, Cyane Panine. “Abbiamo provato a rianimarla per oltre un’ora, poi i paramedici ci hanno detto che era troppo tardi”, ha raccontato Moretti.

“Era come una figlia per noi”

Il dolore dei Moretti è palpabile. “Era come una nuora, come una sorellina. Ha passato il Natale con noi. Sono devastata”, ha dichiarato Jessica Moretti. Parole che restituiscono il legame profondo tra la giovane cameriera e i proprietari del locale.

Cyane Panine lavorava al Constellation da alcune stagioni ed era tornata per l’inverno. “Era piena di vita, sempre sorridente”, ha raccontato il compagno Jean-Marc in un’intervista a BFM TV. Anche lui era presente quella notte e ha tentato disperatamente di soccorrerla.

Il compagno ha raccontato ai media francesi di aver cercato di salvarla con Jacques Moretti. priva di sensi”. “L’abbiamo portata fuori; c’erano diverse persone con noi e abbiamo cercato di fare tutto il possibile. Con il signor Moretti e un’altra persona, l’abbiamo portata in un bar lì vicino per trovare un posto più adatto per prestarle il primo soccorso. Purtroppo era troppo tardi”.

Una vita tra viaggi, lavoro e sogni

Figlia di commercianti di Sète, Cyane Panine aveva frequentato la scuola tra Hérault e Gard. Nel 2012 aveva intrapreso un viaggio intorno al mondo in barca a vela con i genitori e la sorella, esperienza che l’aveva segnata profondamente.

Chi la conosceva la descrive come una ragazza generosa, solare, sempre pronta ad aiutare. “Voleva far ridere tutti”, raccontano amici e colleghi. Lunedì 10 gennaio, a Sète, si è tenuto un commovente omaggio in sua memoria.

L’inchiesta: fontane pirotecniche e responsabilità

Secondo le indagini, l’incendio sarebbe stato causato dalle candele pirotecniche “a fontana” utilizzate nel seminterrato del locale, pratica vietata in Svizzera. Le fiamme e il fumo si sono propagate rapidamente, intrappolando decine di giovani.

Le autorità elvetiche hanno aperto un procedimento penale contro i proprietari del bar per omicidio colposo, lesioni personali e incendio per negligenza. Lunedì 12 gennaio, Jacques Moretti è stato formalmente rinviato a giudizio.

Una ferita aperta

Cyane Panine è una delle nove vittime francesi di una tragedia che continua a sollevare interrogativi su sicurezza, controlli e responsabilità. Il suo volto è diventato il simbolo di una notte che non doveva finire così.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Attualità

Famiglia nel bosco, la prima lezione della maestra Lidia: ‘La figlia più grande non è pronta per la terza’

Gen 13, 2026 Redazione
Attualità

Strage Crans-Montana: Jessica Moretti revocati i domiciliari, il giallo dei bengala arrivati dall’Italia

Gen 13, 2026 Redazione
Attualità

Dalla “bidella pendolare” al carcere: stalking contro la preside di Caivano, il caso che scuote la scuola italiana

Gen 13, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Crans-Montana, chi era la ragazza con la bottiglia morta nel rogo: Cyane Panine, ‘una di famiglia’ per i Moretti

Gossip e TV

Milano-Cortina, bufera tedofori: olimpionici esclusi e accusa Fauner, l’Uomo Gatto: ‘Vergognosa campagna’

Gossip e TV

Uomini e Donne, Ciro Solimeno non lascia il trono e attacca Martina: ‘Doveva portare più rispetto’

Gossip e TV

GF Vip, Mediaset non si ferma: Ilary Blasi pronta al clamoroso ritorno con un’opinionista che divide

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.