Cremona, Francesco Bettoni avverte un malore e muore a 16 anni al termine della lezione: donati gli organi

“Il mio Francesco è volato in cielo”. Si è accasciato a terra improvvisamente sulle scale che dal primo portano al secondo piano della scuola che frequentava a Cremona.

Francesco Bettoni ha accusato il malore mentre raggiungeva il secondo piano della scuola CrForma

Un malore che ha stroncato in poche ore il 16enne Francesco Bettoni, studente iscritto al corso professionale del Cr.Forma. Il dramma intorno alle 11:10 di martedì 5 novembre con il giovane che è stato immediatamente soccorso dai professori che gli hanno praticato il massaggio cardiaco sotto la guida del 118 davanti agli occhi atterriti dei compagni.

In tempi rapidi l’ambulanza ha raggiunto in via Cesari con gli operatori sanitari che hanno immediatamente allertato l’elisoccorso per il trasferimento dello studente agli Spedali Civili di Brescia dove è arrivato in condizioni disperate. Il 16enne è stato trasferito in terapia intensiva con i medici che hanno fatto il possibile per strapparlo alla morte.

Il massaggio cardiaco del prof, il trasferimento in ospedale e il triste annuncio della madre

Il cuore ha cessato di battere nel pomeriggio con la madre di Francesco Bettoni che ha comunicato la ferale notizia su una chat dei genitori: “Francesco è volato in cielo”. La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi. Sgomenti i compagni di classe che hanno pregato e sperato in un miracolo. Alcuni, scioccati per l’accaduto, sono stati accompagnati dal professore di ginnastica all’esterno dell’istituto. Il 16enne abitava a Casanova del Morbasco, frazione di Sesto ed Uniti, nel Cremonese.