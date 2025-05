Cristian Centi Calabrese non ce l’ha fatta: l’appello della mamma, il messaggio di Simone Inzaghi

Cristian Centi Calabrese,

Non ce l’ha fatta Cristian Centi Calabrese, il 16enne di Silvi, in provincia di Teramo, che era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale con lo scooter, nella cittadina teramana, nella notte tra sabato 11 e domenica 12 maggio. Il suo mezzo era finito contro un palo dell’illuminazione, lungo la statale 16.

L’incidente in scooter e il decesso del 16enne dopo giorni di agonia

Il giovane era ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Teramo in condizioni disperate. Stamani il collegio medico – fa sapere la Asl in una nota – ha diagnosticato la morte encefalica martedì 20 maggio; il relativo periodo di osservazione è terminato alle ore 15:00, quando è stato certificato il decesso.

Il ragazzo era finito con lo scooter contro un palo dell’illuminazione, lungo la strada statale 16. Dei rilievi si è occupata la Polizia Stradale di Pineto, che ha escluso il coinvolgimento di altri mezzi. La mamma del 16enne, invece, contesta questa ricostruzione ed ha rivolto un appello nella speranza che qualcuno abbia assistito all’incidente e si faccia avanti.

Simone Inzaghi gli aveva inviato un messaggio di incoraggiamento

Cristian Centi Calabrese era un grande tifoso dell’Inter e nelle ore in cui lottava tra la vita e la morte era arrivato un video messaggio di incoraggiamento di uno dei suoi idoli, il mister Simone Inzaghi. “So che non stai passando un bel momento, ma so anche che sei anche un grande tifoso dell’Inter. Tutti noi ti aspettiamo ad Appiano Gentile per vedere un allenamento. Mettici tutta la tua forza e forza Inter”. Parole che avevano emozionato i genitori del 16enne.