Travolto dal trattore mentre lavorava: il 50enne Mauro Cerqueti muore a Cellino Attanasio

Mauro Cerqueti



Incidente agricolo a Cellino Attanasio, in provincia di Teramo, dove il cinquantenne Mauro Cerqueti è morto dopo essere stato travolto da un cingolato. In base a una prima ricostruzione dei Carabinieri della locale Stazione, il trattore avrebbe investito l’uomo che probabilmente in quel momento si trovava a terra.

Il drammatico incidente a Cellino Attanasio

La vittima era impegnata a lavorare i terreni dell’azienda agricola di famiglia quando, per ragioni da accertare, è stata investita dal trattore cingolato, con rimorchio, che stava usando. A bloccare il mezzo è intervenuto un giovane che si trovava nelle vicinanze, ma ormai troppo tardi.

I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario del 118 di Teramo che non ha potuto far altro che constatare la morte dell’uomo. Il corpo è stato recuperato una volta ottenendo l’autorizzazione del magistrato di turno. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il trattore. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza della Croce Gialla Vomano.

Mauro Cerqueti lascia moglie e due figli

Mauro Cerqueti lascia la moglie Morena e le figlie Marika e Martina. Sconvolti mamma Liliana e papà Armando. I funerali saranno celebrati domenica 16 marzo alle 16:30 alla chiesa di Santa Maria La Nova, a Cellino Attanasio. Sui social in tanti hanno manifestato cordoglio e incredulità per l’improvvisa scomparsa.