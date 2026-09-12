Cristian Leolini, chi era il 18enne morto in scooter sulla Braccianese: la promessa della boxe spezzata dall’incidente

Cristian Leolini

Cristian Leolini, 18 anni e una passione per il pugilato

Non era soltanto il ragazzo di 18 anni rimasto vittima di un terribile incidente stradale. Cristian Leolini era una giovane promessa della boxe, uno sport che praticava con impegno sotto la guida dell’allenatore Attilio Volpe.

Il giovane si allenava nella palestra dell’ex campione al Nuovo Salario, dove aveva iniziato a costruire il proprio percorso sul ring. La sua attività sportiva era stata documentata già nel 2024, quando aveva partecipato a una riunione pugilistica insieme al suo istruttore.

Una passione che negli anni aveva accompagnato la sua crescita e che oggi rende ancora più doloroso il ricordo di un ragazzo che aveva davanti a sé tutta la vita.

Lo schianto sulla via Braccianese Nuova

La tragedia è avvenuta mercoledì 9 settembre, poco dopo le 18, lungo la via Braccianese Nuova, nel quadrante nord-occidentale di Roma, all’altezza del quarto chilometro.

Cristian era in sella al suo scooter Kymco quando è rimasto coinvolto in una carambola con due automobili, una Smart ForTwo e una Renault Captur.

L’impatto è stato violentissimo. Ad avere la peggio è stato proprio il 18enne: i soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per Cristian non c’è stato nulla da fare.

Feriti anche i conducenti delle due auto

Nello scontro sono rimaste ferite anche altre due persone.

La conducente della Smart ForTwo, una donna di 55 anni, è stata trasferita all’ospedale San Filippo Neri. Il conducente della Renault Captur, un 58enne, è stato invece trasportato al Sant’Andrea.

Le loro condizioni non sono quelle di una tragedia come quella che ha colpito Cristian, ma l’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine.

Le indagini per ricostruire la dinamica

Restano ancora da chiarire le responsabilità e l’esatta dinamica dello schianto.

Gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale stanno lavorando per ricostruire le fasi dell’incidente. I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro e sui conducenti delle due automobili sono stati effettuati gli esami alcolemici e tossicologici previsti in questi casi.

Sul corpo di Cristian è stata inoltre disposta l’autopsia, che rientra negli accertamenti necessari a chiarire ogni elemento della tragedia.

Il dolore per una giovane vita spezzata

La notizia della morte di Cristian ha lasciato sotto choc Monterossi, dove il giovane era conosciuto e dove il dolore per la sua scomparsa si è intrecciato con quello della comunità.

A 18 anni, Cristian aveva già trovato nella boxe una strada, un ambiente e una passione. Il suo percorso sul ring si è però interrotto bruscamente sulla Braccianese, in quella che doveva essere una normale giornata di settembre e che si è trasformata in una tragedia.