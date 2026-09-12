SuperEnalotto, caccia al vincitore dei 223 milioni: la commessa del bar dà un indizio

Festa grande al bar tabacchi di Oggiono per la maxi vincita al Superenalotto

A Oggiono la giocata è stata fatta al bar Cafè durante il turno di Daniela Timaco

A Oggiono ormai tutti si chiedono la stessa cosa: chi ha comprato il biglietto del SuperEnalotto da 223 milioni di euro?

Nel bar Cafè, in provincia di Lecco, la curiosità è diventata quasi impossibile da contenere. Il tagliando che ha centrato il jackpot è stato venduto proprio durante il turno della commessa Daniela Timaco, che sorride ai clienti e ai giornalisti arrivati nel locale per cercare di ricostruire l’identità del misterioso vincitore.

Daniela, però, una sua idea ce l’ha. E sembra piuttosto convinta: «Io non avrei dubbi, chi ha vinto è un uomo, un habitué della zona».

La commessa ricorda che la giocata vincente è stata effettuata ieri mattina, tra le 9.30 e le 10, e sostiene di non aver visto entrare donne nel locale in quella fascia oraria.

«Qui ci sono quelli che giocano sempre determinate schedine»

Il ragionamento di Daniela parte dalle abitudini dei clienti. «Secondo me è uno dei clienti che gioca sempre lo stesso tipo di schedina», racconta.

Nel bar, spiega, ci sono persone che hanno le proprie preferenze ben precise: «Quelli che si fissano con quelle da 2, da 3, da 5, quelli che vogliono la Superstar».

Potrebbe dunque trattarsi di un cliente abituale, ma la commessa non esclude che il vincitore possa essere semplicemente passato di lì per caso.

Perché in un locale inserito all’interno di un supermercato, infatti, sono tantissime le persone che ogni giorno entrano ed escono.

Il titolare: «Da noi passa un sacco di gente»

Più prudente è il titolare Massimo Sala, che invita a non trarre conclusioni affrettate.

Il bar si trova infatti all’interno di un supermercato e questo rende particolarmente difficile stabilire chi abbia acquistato il tagliando milionario. «Da noi passa un sacco di gente, sia clienti abituali che di passaggio visto che ci troviamo sulla Milano-Lecco», spiega Sala.

Il titolare, però, un elemento lo conferma: si è trattato di una giocata singola, quindi di una sola schedina acquistata da un unico giocatore.

Sala ha anche chiarito la questione relativa al nome del locale. Aperto da lui oltre vent’anni fa come El Chicherin, il bar ha poi cambiato insegna quando il supermercato nel quale si trova ha cambiato gestione, senza però registrare formalmente il nuovo nome.

Oggiono impazzisce per il jackpot da 223 milioni

Nel frattempo la vincita ha completamente cambiato l’atmosfera di Oggiono, paese della Brianza lecchese di circa 9.200 abitanti.

Il piccolo bar Cafè, normalmente frequentato dai clienti della zona, è diventato improvvisamente il centro dell’attenzione. Giornalisti, telecamere, curiosi e clienti si sono riversati nel locale, mentre qualcuno mostra con orgoglio il quotidiano locale con la notizia della vincita.

Per una cittadina che raramente finisce al centro della cronaca, questa volta la notizia è decisamente diversa: 223 milioni di euro hanno portato una ventata di entusiasmo in tutta la comunità.

Il bar, molto piccolo, ospita all’interno il bancone, la postazione per le giocate e un tavolino. All’esterno c’è invece una veranda con altri posti a sedere.

Il vincitore potrebbe essere anche di passaggio

C’è poi un particolare che alimenta ulteriormente il mistero. Il bar si trova accanto al supermercato Il Viaggiator Goloso, uno dei punti vendita della catena presenti fuori da Milano.

Da qui nasce anche un’altra possibilità: il vincitore potrebbe essere arrivato a Oggiono semplicemente per fare la spesa, decidendo poi di tentare la fortuna con una schedina.

Insomma, al momento nessuno sembra sapere chi sia il milionario. E mentre in paese si fanno ipotesi, c’è anche chi scherza già su una possibile spartizione della fortuna.

«Ti vogliamo tutti bene, non chiediamo tanto: 50.000 a testa e saremmo tutti felici», scherza un cliente del bar.

Daniela, invece, è convinta che il vincitore non si farà trovare.

«Con una cifra così alta non si farà mai trovare»

La commessa racconta che dopo qualche vincita più contenuta può anche capitare che il fortunato lasci una mancia oppure offra un caffè.

Ma 223 milioni sono un’altra cosa.

«Non credo proprio si farà mai trovare, magari fosse stata una cifra più piccola forse», dice Daniela scuotendo la testa.

Poi aggiunge: «Capita che qualcuno dopo una vincita con un Gratta e Vinci ti lasci la mancia, offra il caffè ma qui la cifra è davvero troppo, troppo alta».

Il mistero, dunque, resta intatto. A Oggiono tutti cercano di capire chi abbia giocato quella schedina tra le 9.30 e le 10. E qualcuno, probabilmente, sa già di essere diventato milionario.