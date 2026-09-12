Rieti, va al funerale della madre ma un masso sfonda l’auto: Maria Antonietta D’Andrea muore a 66 anni

Dramma a Leonessa, travolta e uccisa nel reatino mentre va al funerale della madre

La donna stava seguendo il carro funebre diretto a Coronella, quando il masso si è staccato dalla parete e ha centrato la sua Chevrolet Spark

Stava andando a dare l’ultimo saluto alla madre, ma non è mai arrivata al funerale. Maria Antonietta D’Andrea, 66 anni, residente a Roma, è morta lungo la strada regionale 521, mentre seguiva con il marito il carro funebre diretto a Coronella, frazione del comune di Cascia.

La donna viaggiava su una Chevrolet Spark, seduta accanto al marito che era alla guida. Improvvisamente, dalla parete rocciosa che sovrasta la strada si è staccato un masso del peso di circa 20 chilogrammi.

Il blocco è rotolato verso la carreggiata e ha centrato in pieno il vetro e il tettuccio dell’utilitaria, colpendo la 66enne. Per lei non c’è stato nulla da fare.

Il masso colpisce anche le auto del corteo funebre

L’incidente ha coinvolto anche le altre vetture che stavano seguendo il corteo funebre. Almeno sette persone sono rimaste ferite e sono state trasportate dagli operatori dell’Ares 118 all’ospedale di Rieti.

Nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Rieti, gli operatori del 118 e i carabinieri di Leonessa e delle stazioni vicine. I soccorritori hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte, mentre i militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e verificare eventuali responsabilità.

Il viaggio verso Cascia per il funerale della madre

Maria Antonietta D’Andrea stava percorrendo la strada insieme al marito e agli altri familiari per raggiungere Coronella, dove nel pomeriggio si è comunque celebrato il funerale della madre.

Una coincidenza drammatica ha trasformato il viaggio verso la cerimonia funebre in una seconda tragedia familiare. La 66enne era inoltre conosciuta a Ostia: era titolare di un noto negozio di abbigliamento.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, come disposto dal magistrato di turno della Procura di Rieti.

La strada già interessata da frane e smottamenti

Restano da chiarire le cause del distacco del masso. Tra le ipotesi c’è anche un possibile collegamento con le precipitazioni dei giorni scorsi.

Il tratto della strada regionale 521 che collega Morro Reatino e Leonessa, proseguendo poi verso Cascia, attraversa in diversi punti gole particolarmente strette. La zona era già stata interessata in passato da frane e smottamenti, tanto da rendere necessaria l’installazione di reti e muri di contenimento.

Saranno gli accertamenti a stabilire perché il masso si sia staccato dalla parete e abbia raggiunto improvvisamente la carreggiata, proprio mentre transitava il corteo diretto al funerale della madre di Maria Antonietta.