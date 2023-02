Terremoto Turchia: Demet Ozdemir contro Charlie Hebdo, gli appelli di Kerem Bursin e delle star delle serie tv

Il popolo turco è stato colpito da un’immane tragedia per la terribile doppia scossa di terremoto che ha devastato il sud del Paese, da Adana a Gaziantep, con quasi 12mila morti. Un bilancio tragico sul quale peserebbero anche i ritardi nei soccorsi. Nel caos di queste ore il mondo dello spettacolo e del cinema prova a dare il suo contributo per aiutare chi ha perso tutto a causa del sisma e chi sta cercando di aiutare chi sta operando sui territori della Turchia meridionale

Terremoto Turchia, Demet Ozdemir si scaglia contro Charlie Hebdo: ‘Senza cuore’

La prima a lanciare un appello è stata Demet Ozdemir, l’attrice nota al pubblico italiano per la serie tv Daydreamer, che ha lanciato un appello su Twitter: “Tutti dovrebbero assumersi la responsabilità senza dire più o meno. Viene dichiarata una mobilitazione nazionale e tutti dovrebbero fare quello che possono! Soprattutto le grandi aziende, specialmente l’industria cinematografica” – ha scritto l’attrice che poi in risposta ad un utente ha detto di aver iniziato lei per prima ed ha replicato stizzita alla vignetta di Charlie Hebdo. “È uno scherzo ? Sei senza cuore. Che virtù importante essere umani”.

Anche l’attore Kerem Bürsin, protagonista di Love is in the Air, ha chiesto sostegno alla Turchia con il post che ha condiviso sul suo account Instagram condividendo il conto bancario della Dude Association . “Come tutti già sapete, due terremoti di magnitudo 7.7 e 7.5 il 6 febbraio hanno colpito 10 città in Turchia. Quasi 14 milioni di persone sono state colpite direttamente, circa 10mila edifici sono stati distrutti.

Dobbiamo dare il massimo per aiutare cho soffre. In fondo a questo video troverai i collegamenti a luoghi in cui puoi aiutare. In questo modo possiamo fornire tutti i bisogni necessari. Grazie a tutte le nazioni che hanno voluto aiutare e hanno aiutato “. Via social anche l’ex fidanzata Hande Erçel ha chiesto aiuto per la sua Turchia.

Keren Bursin chiede aiuto al mondo, in campo gli attori di numerose serie tv turche

Sui social hanno chiesto sostegno per i territori colpiti dal sisma anche numerosi attori di Terra Amara, ambientata tra l’altro ad Adana (una delle città più colpite), tra cui Murat Unalmis (che nella serie interpreta Demir Yaman) e Melike Ipek Yalova (Mujgan). Ed ancora Tuba Buyukustun, la Suhan di Brave and Beautiful, Ozge Gurel, protagonista di Bitter Sweet e Mr Wrong con Can Yaman, e il marito, Serkan Çayoğlu (Cherry Season).