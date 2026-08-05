Bambino di 3 anni travolto da un’auto a Crocetta del Montello: è gravissimo, trasportato in elicottero a Padova

L’incidente in provincia di Treviso poco dopo le 21.30. Il piccolo sarebbe finito in strada all’improvviso, carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica
Drammatico incidente nella serata di oggi a Crocetta del Montello, in provincia di Treviso, dove un bambino di 3 anni è stato investito da un’auto riportando gravissime ferite.
L’incidente è avvenuto intorno alle 21.30 in via Lodovico Boschieri, la strada che collega Crocetta del Montello a Ciano, poco prima dell’incrocio con via Belvedere.
Le condizioni del piccolo sono apparse subito molto gravi ed è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Padova.
L’investimento davanti agli occhi dei presenti
Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, il bambino sarebbe finito improvvisamente in carreggiata, probabilmente dopo essere sfuggito al controllo dei genitori.
L’auto non sarebbe riuscita a evitare l’impatto.
Al momento è stato accertato che il piccolo non stava attraversando sulle strisce pedonali, ma la dinamica dell’investimento dovrà essere chiarita dai rilievi effettuati dai carabinieri.
I soccorsi e il trasferimento in ospedale
Sul posto sono intervenute due ambulanze del Suem 118 e l’elisoccorso, atterrato nelle vicinanze per consentire il rapido trasferimento del bambino.
Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, il piccolo è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale di Padova, dove è stato affidato ai medici.
Indagini in corso
Per ricostruire con precisione quanto accaduto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Cornuda e i militari dell’Aliquota Radiomobile di Montebelluna.
Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e svolgendo tutti gli accertamenti necessari per chiarire come il bambino sia finito sulla carreggiata e accertare eventuali responsabilità.
Dell’accaduto è stata informata anche la sindaca di Crocetta del Montello, Marianella Tormena, che ha espresso profondo sgomento per la tragedia.
Un secondo incidente nel Montebellunese
Poco dopo, un altro incidente si è verificato lungo la strada Feltrina, nel territorio di Montebelluna, all’altezza di Villa Serena.
Anche in questo caso è rimasto coinvolto un bambino, di un anno e mezzo, che fortunatamente è uscito illeso. Feriti in maniera lieve, invece, i due adulti che viaggiavano con lui.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi.