Sono almeno quattro i morti e 27 i feriti il ​​bilancio del crollo in un bar-ristorante a Palma nell’isola spagnola di Maiorca. Lo hanno confermato fonti della polizia locale citate da El Pais, precisando che a crollare è stata sia la terrazza del Medusa Beach Club sia il primo piano del locale che è sprofondato nel seminterrato, intrappolando diversi clienti che si trovavano sul posto.

Il Medusa Beach Club, situato in Cartago Street, si trova nella zona turistica di Playa de Palma , polo turistico frequentato dai turisti internazionali soprattutto tedeschi. Raúl Pursnami, proprietario di un negozio di moda accanto al bar-ristorante ha detto di avere sentito un rumore molto forte. “Stavo uscendo dal locale ed è crollato tutto molto velocemente. C’era gente che mangiava e gente e che ballava al piano di sopra”, ha raccontato.

Una delle vittime nel crollo del Medusa Beach Club è stata identificata come Abdulaye Diop, il giovane ‘eroe’ senegalese che nel dicembre 2017, assieme all’amico Oumar M’bengue, non esitò a lanciarsi in mare per salvare un bagnante sul punto di annegare, al largo della Playa de Palma . All’epoca Abdulaye e Oumar lavoravano come portieri della discoteca Black Magic, fra le più frequentate della località turistica di Palma di Maiorca .

Grazie alla prontezza di spirito del giovane senegalese, l’uomo in difficoltà fu portato in salvo a riva. “Eravamo a due gradi e l’acqua era gelida, ma quando vedi una persona che rischia di morire, non ci pensi due volte e corri per salvargli la vita”, dichiarò allora il Abdulaye a tv e media locali. Purtroppo questa sera è stata la prima delle vittime ad essere identificata. La Farnesina sta verificando se nel crollo avvenuto a Maiorca ci siano degli italiani coinvolti.