Calcinacci crollano in via Toledo: due giovani turiste ferite nel cuore di Napoli

Paura in pieno centro a Napoli: colpite due giovani turiste
Momenti di panico nel pomeriggio di Santo Stefano a Napoli, dove due giovani turiste di 22 e 25 anni, provenienti dalla provincia di Roma, sono rimaste ferite a causa del distacco improvviso di calcinacci da un cornicione in via Toledo, una delle strade più affollate della città.
Le due ragazze sono state colpite mentre camminavano tra la folla. Immediato l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.
Trasportate in ospedale, non sono gravi
Le due giovani sono state accompagnate all’ospedale Pellegrini:
- la 22enne ha riportato una ferita lacero-contusa al cuoio capelluto ed è stata sottoposta a TAC per precauzione;
- la 25enne ha riportato escoriazioni lievi.
Entrambe sono state dimesse con prognosi rispettivamente di dieci e tre giorni.
Allarme sicurezza: “Via Toledo è un pericolo”
Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia di Stato e polizia municipale per la messa in sicurezza dell’edificio. L’episodio ha riacceso il dibattito sulle condizioni strutturali di molti palazzi del centro storico.
«Siamo di fronte all’ennesima tragedia sfiorata – ha dichiarato il deputato Francesco Emilio Borrelli – Via Toledo è diventata un percorso a ostacoli tra buche, cornicioni instabili e incuria. Non si può aspettare il morto per intervenire».