Spari nella notte a Pomigliano d’Arco: ferito da un proiettile vagante mentre passeggia con la compagna

Spari in strada a Pomigliano d'Arco

Colpito mentre passeggiava in piazza: ferito un 47enne

Paura nella serata della Vigilia di Natale a Pomigliano d’Arco, dove un uomo di 47 anni è rimasto ferito da un proiettile vagante mentre passeggiava in piazza Giovanni Leone insieme alla compagna. L’uomo, colpito a un gluteo, ha avvertito inizialmente solo dolore e bruciore, decidendo di recarsi in ospedale soltanto il giorno successivo.

Trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli, è stato medicato e giudicato fuori pericolo. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Due episodi a poche ore di distanza

Il ferimento dell’uomo si inserisce in un contesto inquietante: poche ore prima, sempre nella notte della Vigilia, un bambino era stato colpito di striscio da un colpo d’arma da fuoco in piazza Mercato, a circa due chilometri di distanza. Anche in quel caso il ferimento non ha avuto conseguenze gravi, ma ha acceso l’allarme sicurezza in città.

Le forze dell’ordine non escludono che i due episodi possano essere collegati.

Le indagini e le immagini delle telecamere

I carabinieri di Pomigliano d’Arco e la polizia di Stato stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nelle aree interessate, nel tentativo di ricostruire la dinamica degli spari e identificare eventuali responsabili.

Le telecamere, già decisive in passato per episodi simili, potrebbero fornire elementi cruciali per chiarire se si sia trattato di colpi esplosi in aria o di un atto deliberato.