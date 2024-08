Daniela Larreal Chirinos, la 5 volte olimpionica soffocata dal cibo: trovata morta dopo giorni

É morta soffocata dal cibo mentre si trovava da sola in casa. La ciclista venezuelana Daniela Larreal Chirinos, cinque volte olimpionica, è stata trovata morta nel suo appartamento di Las Vegas ha riferito la polizia.

Daniela Larreal Chirinos è stata trovata priva di vita nel suo appartamento di Las Vegas: ‘Asfissia causata da resti di cibo’

L’allarme è stato lanciato venerdì 16 agosto quando le autorità sono state chiamate nell’appartamento dell’ex atleta cinquantenne dopo che la 50enne non si è presentata all’hotel di Las Vegas dove aveva lavorato per l’intera settimana. Secondo il rapporto, la polizia ha stabilito che la donna è morta domenica 11 agosto per asfissia causata da resti di cibo solido trovati nella sua trachea.

Daniela Larreal Chirinos è stata una figura di spicco del ciclismo su pista venezuelano dal 1990 al 2012, avendo partecipato nella specialità velocità in cinque Olimpiadi, tra cui Barcellona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Atene 2004 e Londra 2012.

Si era trasferita negli Stati Uniti dopo le minacce di morte per le critiche a Maduro

Ha vinto due medaglie d’oro ai Giochi centroamericani e caraibici San Salvador 2002 e due d’argento, una durante i giochi del 2002 e una a Città del Messico nel 1990. Ha vinto anche due medaglie d’argento ai Giochi Panamericani di Santo Domingo nel 2003. Aveva conseguito la laurea in educazione fisica in Venezuela. Daniela Larreal Chirinos è stata costretta a trasferirsi negli Stati Uniti dopo aver ricevuto minacce di morte per aver manifestato la sua avversione alla presidenza di Nicolás Maduro.