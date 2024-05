Torre del Greco, Santo muore a 11 anni soffocato da un trancio di pizza: donati gli organi

É deceduto per una tragica fatalità dopo tre giorni di agonia. Un ragazzino di 11 anni, originario di Torre del Greco, è rimasto soffocato da un pezzo di pizza che aveva acquistato in una focacceria del centro storico e che stava consumando per strada.

Santo Virgi soffocato da un pezzo di pizza acquistato in strada, la disperata corsa del papà in ospedale

Era in compagnia della madre che ha immediatamente lanciato l’allarme. Il pezzo di cibo si è fermato in gola e nessuna manovra riesce a liberare la trachea. Il dramma si è verificato lo scorso week end con Santo Virgi che è stato immediatamente trasportato dal papà all’ospedale Maresca con l’aiuto di un ambulante che l’ha accompagnato in moto. Il bambino è stato poi trasferito al Santobono dove è deceduto dopo il ricovero in terapia intensiva e dopo due interventi chirurgici che avevano fatto sperare in una ripresa.

Sconvolta la famiglia del ragazzino che soffriva del disturbo dello spettro autistico. Nel dramma hanno mostrato grande generosità autorizzando la donazione degli organi. Sono stati espiantati polmoni, reni, fegato, milza e cuore.

Il decesso del bambino di 11 anni dopo tre giorni di agonia, il commovente striscione: autorizzata la donazione degli organi

Un gesto che salverà la vita di 6 bambini che attendono da mesi il trapianto salvavita. I funerali sono stati celebrati alla Basilica Santa Croce, a Torre del Greco, mercoledì 8 maggio. In tanti hanno reso omaggio al ragazzino. “Resterai per sempre nei nostri cuori. Santo sei e Santo resterai” -lo striscione esposto all’esterno della chiesa.