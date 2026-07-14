San Miniato, morto lo chef Daniele Fagiolini: aveva 61 anni, malore fatale nella sua abitazione

Daniele Fagiolini

Lutto nella ristorazione toscana per la scomparsa del titolare dell’Antico Ristoro Le Colombaie

Il mondo della ristorazione toscana piange la scomparsa di Daniele Fagiolini, chef e titolare dell’Antico Ristoro Le Colombaie, storico locale di Catena di San Miniato. Aveva 61 anni ed è stato colto da un malore improvviso, con ogni probabilità un infarto, mentre si trovava da solo nella sua abitazione.

A lanciare l’allarme sono stati i familiari, rientrati a casa nel pomeriggio di lunedì 13 luglio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per lo chef non c’è stato nulla da fare. La sua morte ha lasciato sgomenti colleghi, clienti e l’intera comunità di San Miniato, dove era considerato uno dei principali ambasciatori della tradizione gastronomica locale.

Il malore improvviso dopo una normale giornata di lavoro

La notizia ha colpito profondamente quanti conoscevano Daniele Fagiolini anche perché nulla faceva presagire una simile tragedia.

La sera precedente, infatti, lo chef aveva regolarmente lavorato nel suo ristorante, seguendo il servizio e accogliendo gli ospiti come aveva sempre fatto, senza mostrare alcun segno di malessere. Solo poche ore dopo, il dramma che ha spezzato improvvisamente una vita dedicata alla cucina e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Fagiolini lascia la moglie e tre figli. Tra meno di due settimane, il 27 luglio, avrebbe celebrato un traguardo particolarmente significativo: il ventesimo anniversario dell’Antico Ristoro Le Colombaie, il locale che aveva contribuito a rendere un punto di riferimento della ristorazione toscana.

Una vita dedicata alla cucina toscana e ai prodotti del territorio

Nel corso della sua carriera, Daniele Fagiolini aveva costruito una solida reputazione grazie a una cucina profondamente legata alla tradizione, fondata sulla qualità delle materie prime e sul rapporto diretto con i produttori locali.

La sua filosofia era semplice quanto rigorosa: valorizzare gli ingredienti del territorio senza stravolgerli, rispettandone la stagionalità e le caratteristiche naturali. Una scelta che negli anni gli aveva permesso di conquistare la fiducia di una clientela proveniente da tutta Italia.

Grande attenzione veniva riservata anche alla selezione delle carni e dei prodotti agricoli, scelti attraverso una rete di collaborazioni consolidate con allevatori e aziende locali. Un lavoro quotidiano che aveva reso Fagiolini uno degli interpreti più apprezzati della cucina sanminiatese.

Il legame con il tartufo bianco di San Miniato

Tra gli elementi che avevano reso celebre l’Antico Ristoro Le Colombaie c’era il profondo legame con il tartufo bianco di San Miniato, una delle eccellenze gastronomiche più conosciute della Toscana.

Ogni anno, tra settembre e dicembre, il ristorante diventava una delle mete più ricercate dagli appassionati di enogastronomia, proponendo piatti dedicati al pregiato tartufo nel pieno rispetto della tradizione locale.

Grazie alla sua capacità di unire autenticità, qualità e ricerca delle migliori materie prime, il locale era riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel panorama della ristorazione regionale, attirando clienti anche da fuori Toscana.

Il cordoglio della città e il ricordo delle istituzioni

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dopo la notizia della scomparsa dello chef.

L’amministrazione comunale di San Miniato ha espresso il proprio dolore ricordando Daniele Fagiolini come «una figura di riferimento della ristorazione toscana e protagonista della valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio».

In una nota il Comune ha sottolineato come, attraverso il suo lavoro alla guida dell’Antico Ristoro Le Colombaie, abbia contribuito negli anni a promuovere la tradizione culinaria sanminiatese, mantenendo sempre un forte legame con i produttori locali e con la cultura gastronomica del territorio.

Anche il sindaco Simone Giglioli ha voluto ricordarlo con parole di grande stima, evidenziando il ruolo che il ristorante aveva conquistato nel panorama regionale e nazionale.

«Ci lascia una delle eccellenze culinarie del nostro territorio», ha dichiarato il primo cittadino, ricordando che Le Colombaie figurava tra le migliori trattorie d’Italia secondo Slow Food, riconoscimento impreziosito dall’assegnazione della prestigiosa “Chiocciola”.

Il sindaco ha inoltre sottolineato il prezioso contributo offerto da Fagiolini anche nell’ambito delle attività della Condotta Slow Food di San Miniato, grazie all’impegno nella ricerca, nella valorizzazione dei prodotti locali e nel sostegno ai produttori del territorio.

La giunta comunale ha infine espresso vicinanza alla famiglia, ai collaboratori e a tutti coloro che hanno condiviso con Daniele Fagiolini il suo percorso umano e professionale. Con la sua scomparsa, San Miniato perde non solo uno chef di talento, ma uno dei protagonisti che hanno contribuito a far conoscere la cucina del territorio ben oltre i confini della Toscana.