Caravaggio, Darek muore a 9 anni: l’auto finisce nel fosso e si ribalta, gravissimi mamma e fratellino

Tragedia a Caravaggio, nell'incidente morto bimbo di 9 anni

Stavano tornando a casa a Masano quando la Mercedes è uscita di strada

Una manciata di centinaia di metri separava Darek Szczesny, la mamma e il fratellino dalla loro casa di Masano, frazione di Caravaggio. Quel viaggio di ritorno, però, si è interrotto nel modo più drammatico. La Mercedes sulla quale viaggiavano i tre è uscita di strada in via Masano, ha colpito un ostacolo e ha terminato la corsa nel fossato dopo un violentissimo impatto. L’impatto è avvenuto non distante dalla loro abitazione.

Darek, 9 anni, è morto. La mamma Federica C., 44 anni, insegnante in una scuola media di Treviglio, e il fratellino di 6 anni sono stati trasportati in gravi condizioni all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo.

La Mercedes fuori strada e poi contro un albero

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 16 settembre, poco dopo le 18, lungo la provinciale 130 che collega Caravaggio alla frazione di Masano.

La vettura procedeva verso casa quando, all’altezza di una curva, avrebbe iniziato a sbandare. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri intervenuti per i rilievi, la Mercedes avrebbe colpito uno dei cartelli presenti a bordo strada, perdendo definitivamente la traiettoria.

L’auto ha quindi percorso alcuni metri fuori dalla carreggiata, proseguendo in direzione del fossato. Dopo averlo attraversato, ha centrato una pianta con estrema violenza, per poi ribaltarsi su sé stessa.

Non risultano altri veicoli coinvolti nell’incidente.

Darek incastrato nell’abitacolo: inutili i soccorsi

La scena trovata dai soccorritori era drammatica. La parte anteriore della Mercedes era pesantemente danneggiata e i tre occupanti erano privi di conoscenza.

Due automobilisti di passaggio si sono fermati immediatamente e hanno dato l’allarme al 112, prestando i primi soccorsi mentre dalla centrale venivano impartite le indicazioni necessarie.

Sul posto sono arrivati rapidamente diversi mezzi del 118: tre ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso.

Inizialmente l’intervento era stato classificato con un livello di gravità inferiore. Solo una volta raggiunto il luogo dello schianto i soccorritori si sono resi conto della gravità delle condizioni del bambino.

Darek era rimasto incastrato nel sistema di ritenuta. Per lui sono stati tentati tutti i possibili interventi di rianimazione, ma non c’è stato nulla da fare.

Il bambino è morto sul posto.

La mamma e il fratellino trasportati in codice rosso a Bergamo

La situazione degli altri due occupanti ha richiesto un intervento immediato. La mamma e il figlio di 6 anni sono stati estratti dall’auto e affidati ai sanitari.

Entrambi erano incoscienti quando sono stati raggiunti dai soccorritori.

Il bambino è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo, in codice rosso. Anche la madre è stata trasportata nello stesso ospedale e le sue condizioni sono considerate gravi.

Per entrambi è stata disposta la prognosi riservata.

I carabinieri al lavoro per capire perché l’auto abbia sbandato

Restano da chiarire le cause che hanno portato la Mercedes a uscire di strada. Gli accertamenti dei carabinieri dovranno ricostruire ogni passaggio dell’incidente e stabilire perché la vettura abbia perso il controllo in quel tratto della provinciale.

Sull’asfalto non sarebbero stati rilevati segni di frenata. Tra le ipotesi che dovranno essere verificate c’è anche quella di un eventuale malore improvviso della conducente, ma si tratta di un elemento ancora da accertare e non di una conclusione sulla dinamica.

I rilievi dovranno inoltre chiarire con precisione la sequenza degli urti, dall’uscita dalla carreggiata fino al violento impatto contro l’albero.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire ai soccorritori di operare e ai militari di effettuare tutti gli accertamenti necessari.

Il dramma si è consumato mentre una mamma e i suoi due figli stavano semplicemente rientrando a casa a Masano. Per Darek, quel ritorno si è fermato a pochi passi dalla destinazione.