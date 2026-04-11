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Schianto all’alba a Brescia: muore il 28enne Francesco Viola, a giorni sarebbe diventato papà

DiRedazione

Pubblicato: 11 Apr, 2026 - ore: 15:17 #Brescia, #Francesco Viola
Francesco ViolaFrancesco Viola

Incidente a Brescia: cosa è successo a Francesco Viola

Una mattina come tante, poi il vuoto.

Francesco Viola, 28 anni, è morto dopo un violento incidente stradale avvenuto all’alba del 10 aprile a Brescia, lungo via Serenissima, in uno dei punti più trafficati nelle ore di ingresso al lavoro.

Il giovane era in sella alla sua moto, una Honda, e stava raggiungendo lo stabilimento dove lavorava, la Cembre Spa. Poco prima delle 7.30, secondo una prima ricostruzione, si è trovato davanti una Renault Captur che avrebbe effettuato un’improvvisa inversione a U.

L’impatto è stato devastante. Il 28enne è stato sbalzato sull’asfalto, sotto gli occhi dei colleghi che stavano percorrendo lo stesso tragitto. Un secondo motociclista è rimasto coinvolto nello schianto, riportando ferite non gravi.

I soccorsi e la corsa disperata in ospedale

Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, Francesco Viola era già in arresto cardiaco.

Per oltre mezz’ora i soccorritori hanno tentato di rianimarlo, mentre sul luogo intervenivano anche l’elisoccorso, ambulanze e forze dell’ordine.

Trasportato d’urgenza alla Poliambulanza, il giovane è morto poco dopo il ricovero. Troppo gravi le lesioni riportate nello schianto.

Nel frattempo, la polizia locale ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Il conducente dell’auto, un 40enne, è stato denunciato per omicidio stradale.

Francesco Viola, una vita spezzata a pochi giorni dalla nascita del figlio

Il dolore è ancora più forte perché arriva nel momento che avrebbe dovuto essere il più felice.

Tra pochi giorni Francesco Viola sarebbe diventato papà per la seconda volta.

Viveva a Bornato, frazione di Cazzago San Martino, insieme alla moglie Francesca e al loro primo figlio, che compirà tre anni a luglio. Una famiglia giovane, costruita passo dopo passo, che ora si ritrova improvvisamente spezzata.

La notizia ha provocato un malore alla compagna, incinta e ormai prossima al parto, ricoverata sotto choc dopo aver appreso della tragedia.

Chi era Francesco Viola: lavoro, famiglia e passione per le moto

Chi lo conosceva lo descrive senza esitazioni: un ragazzo serio, presente, generoso.

Lavorava alla Cembre dal 2022 ed era considerato un dipendente modello. L’azienda ha espresso cordoglio parlando di una perdita “profonda, umana e professionale”.

Amava lo sport e soprattutto le moto, passione che coltivava da sempre. Ma sopra tutto c’era la famiglia, il punto fermo della sua vita.

Il dolore della comunità e il ricordo del paese

A Cazzago San Martino il tempo si è fermato.

Il sindaco Fabrizio Scuri ha parlato di una tragedia che lascia senza parole, assicurando vicinanza concreta alla famiglia.

La camera ardente è stata allestita nella casa di via Peroni, mentre il funerale sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di Bornato. Un intero paese si prepara a stringersi attorno ai suoi cari.

Una tragedia che riapre il tema della sicurezza stradale

L’ennesima vita spezzata sulle strade italiane.

Un errore, una manovra improvvisa, pochi secondi: basta questo per trasformare una routine quotidiana in una tragedia irreversibile.

E mentre le indagini faranno il loro corso, resta una certezza amara: un giovane padre non tornerà più a casa.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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