De Luca – Meloni, botta e risposta al vetriolo: ‘Lavora tu st…za’, Sangiuliano: ‘Superato il limite’ (VIDEO)

Duro botta e risposta tra la premier Giorgia Meloni e il governatore della Campania Vincenzo De Luca venerdì 16 febbraio in Piazza contro l’autonomia. “Devo ringraziare i presidenti di regione” – ha detto il presidente del Consiglio dalla Calabria dove si trova per la firma dell’Accordo per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027.

Vincenzo De Luca a Roma contro l’autonomia, Meloni: ‘Se invece di fare manifestazioni si mettesse a lavorare’

“Tutti hanno capito il senso di quello che stiamo facendo – ha sottolineato Meloni – c’è stata una enorme collaborazione, tutti sono collaborativi salvo uno che non è molto collaborativo allo stato attuale. Rispetto per carità, neanche mi stupisce troppo, se si va a guardare il ciclo di programmazione 2014-2020 risulta speso il 24% della spesa, se invece di fare le manifestazioni ci si mettesse a lavorare forse si potrebbe ottenere qualche risultato in più”.

Pronta la replica di Vincenzo De Luca. “Intollerabile questo atteggiamento, ci sono centinaia di sindaci per l’ordinaria amministrazione. Meloni? Senza soldi non si lavora. Lavora tu, stronza”. Il Governatore della Campania a Montecitorio assieme a due sindaci campani, si è fermato in Transatlantico a conversare con alcuni giornalisti, raccontando la manifestazione e lamentandosi per non essere stati ricevuti da nessuno dei ministri.

Il Governatore della Campania: ‘Al Ministero della Coesione sono degli stakanovisti, non c’era nessuno’

“Siamo arrivati ​​davanti al Ministero della Coesione, dove sono degli stakanovisti: non c’era nessuno, Non c’era il ministro, non c’era un sottosegretario, non c’era un funzionario che stava giocando a tennis.

Ci hanno spintonato, poi hanno detto che una delegazione poteva salire, ma sopra non c’era nessuno. Allora sono andato verso Palazzo Chigi, ma una barriera di polizia ci ha bloccato. Hanno detto che poteva passare solo il Presidente, e così sono andato io. Palazzo Chigi, non c’era Mantovano, non c’era nessuno. Ecco come trattano i sindaci della Campania. Sono 12 giorni che li avevamo avvisati che saremmo venuti”.

Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha manifestato solidarietà a Premier Meloni. – “Il lucano De Luca , detto con il massimo rispetto verso gente operosa e colta come gli abitanti della Basilicata, ha rotto ogni argine del consenso civile. La più convinta solidarietà al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per questo attacco tipico del peggiore e più cupo stalinismo, condito di avanspettacolo.

Il Ministro Sangiuliano: ‘Attacco tipico del peggiore e cupo stalinismo’

Ma la verità che questa ‘ammuina’ serve a coprire il disastro in Campania, a cominciare dall’impossibilità a curarsi dei cittadini, costretti a spostarsi verso altre regioni per vedersi tutelato un diritto costituzionalmente garantito ” – ha sottolineato il Ministro Sangiuliano. “É un inefficiente parolaio. ha superato ogni limite”.