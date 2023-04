Perugia, carambola mortale in periferia: muoiono un 36enne e un 38enne del cosentino

Due comunità in lutto per un tragico incidente che ha spezzato la vita a due giovani alla periferia di Perugia nella giornata di sabato 1° aprile. Giuseppe Melle, 36 anni di Cetraro (Cosenza), e Vittorio Caprino, 38 anni di Fagnano Castello (Cosenza), si erano trasferiti in Umbria alla ricerca di di una stabilità economica ed avevano trovato lavoro in un’impresa edile.

Scontro mortale tra auto e scooter in località Ornari: morti Giuseppe Melle e Vittorio Caprino

Il destino gli ha voltato le spalle quando il cammino sembrava finalmente in discesa. Le due vittime viaggiavano in scooter lungo la strada che collega Ponte San Giovanni a Ponte Valleceppi quando si sono scontrati dopo una curva, in località strada Ornari, con un’utilitaria che a sua volta era stata tamponata da un autocarro che trasportava legna. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi ma per Giuseppe Melle e Vittorio Caprino non c’è stato nulla da fare.

Nell’incidente è rimasto ferito il conducente dell’auto, un 54enne di Corciano, mentre il 63enne di Perugia che era alla guida del furgone è rimasto illeso. Sul posto oltre agli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco di Perugia e la polizia locale.

Ferito il conducente della vettura tamponata da un furgoncino: Cetraro e Fagnano Castello in lutto

La Procura di Perugia, col sostituto Gennaro Iannarone, ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nell’incidente mortale mentre le salme delle due vittime sono a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre l’autopsia. La polizia locale è al lavoro per ricostruire le cause dell’incidente. Vittorio Caprino, come testimoniano i numerosi scatti sul profilo Facebook, era un grande appassionato delle due ruote.