Il delitto scuote Anguillara: si dimette l’assessora alla Sicurezza, è la madre del marito di Federica Torzullo

Pubblicato: 20 Gen, 2026 - ore: 00:12 #Anguillara Sabazia, #Claudio Carlomagno, #Comune, #Federica Torzullo
Le dimissioni di Maria Messenio dopo l’arresto del figlio

Il caso dell’omicidio di Federica Torzullo ha ormai superato i confini della cronaca nera, arrivando a investire direttamente le istituzioni locali. Maria Messenio, assessora alla Sicurezza del Comune di Anguillara Sabazia, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico.

La decisione arriva all’indomani dell’arresto del figlio Claudio Carlomagno, accusato di omicidio aggravato della moglie. Secondo quanto trapela da ambienti istituzionali, le dimissioni sarebbero state formalmente depositate nella mattinata odierna, anche se non ancora comunicate ufficialmente in Consiglio comunale dal sindaco.

Una scelta inevitabile dopo un arresto che sconvolge la città

Una scelta dolorosa, Messenio si occupava di sicurezza e legalità, maturata in un clima di dolore e incredulità per l’accaduto, mentre Anguillara Sabazia resta sotto shock per una vicenda che ha colpito nel cuore la comunità.

L’amministrazione comunale, al momento, mantiene il massimo riserbo, limitandosi a confermare che l’iter delle dimissioni è stato avviato secondo le procedure previste.

L’arresto di Claudio Carlomagno e le accuse gravissime

Claudio Carlomagno è stato arrestato con accuse pesantissime. Secondo il decreto di fermo emesso dalla Procura di Civitavecchia, dopo aver ucciso la moglie Federica Torzullo, l’uomo avrebbe tentato di distruggere il corpo, cercando di dare fuoco alle spoglie e di smembrarle, con l’obiettivo di ostacolarne il riconoscimento.

Un quadro definito dagli inquirenti di estrema gravità, che rafforza l’ipotesi di un delitto commesso con lucidità e successivi tentativi di depistaggio. Inoltre si ipotizza che l’ipotesi che il cellulare di Federica Torzullo sia stato utilizzato dall’indagato dopo l’omicidio, probabilmente per simulare movimenti o comunicazioni e confondere gli investigatori.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

