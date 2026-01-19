Il delitto scuote Anguillara: si dimette l’assessora alla Sicurezza, è la madre del marito di Federica Torzullo

Le dimissioni di Maria Messenio dopo l’arresto del figlio
Il caso dell’omicidio di Federica Torzullo ha ormai superato i confini della cronaca nera, arrivando a investire direttamente le istituzioni locali. Maria Messenio, assessora alla Sicurezza del Comune di Anguillara Sabazia, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico.
La decisione arriva all’indomani dell’arresto del figlio Claudio Carlomagno, accusato di omicidio aggravato della moglie. Secondo quanto trapela da ambienti istituzionali, le dimissioni sarebbero state formalmente depositate nella mattinata odierna, anche se non ancora comunicate ufficialmente in Consiglio comunale dal sindaco.
Una scelta inevitabile dopo un arresto che sconvolge la città
Una scelta dolorosa, Messenio si occupava di sicurezza e legalità, maturata in un clima di dolore e incredulità per l’accaduto, mentre Anguillara Sabazia resta sotto shock per una vicenda che ha colpito nel cuore la comunità.
L’amministrazione comunale, al momento, mantiene il massimo riserbo, limitandosi a confermare che l’iter delle dimissioni è stato avviato secondo le procedure previste.
L’arresto di Claudio Carlomagno e le accuse gravissime
Claudio Carlomagno è stato arrestato con accuse pesantissime. Secondo il decreto di fermo emesso dalla Procura di Civitavecchia, dopo aver ucciso la moglie Federica Torzullo, l’uomo avrebbe tentato di distruggere il corpo, cercando di dare fuoco alle spoglie e di smembrarle, con l’obiettivo di ostacolarne il riconoscimento.
Un quadro definito dagli inquirenti di estrema gravità, che rafforza l’ipotesi di un delitto commesso con lucidità e successivi tentativi di depistaggio. Inoltre si ipotizza che l’ipotesi che il cellulare di Federica Torzullo sia stato utilizzato dall’indagato dopo l’omicidio, probabilmente per simulare movimenti o comunicazioni e confondere gli investigatori.