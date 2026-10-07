Domenico Scazzari scomparso in Francia da tre mesi: l’ultima telefonata e il viaggio dei genitori tra Cluses e Ginevra

Domenico Scazzari

Apprensione per il 39enne originario di Polignano a Mare

Tre mesi senza una notizia, senza una telefonata, senza sapere dove sia. È diventato un incubo per Lorenzo e Stella, i genitori di Domenico Scazzari, 39 anni, originario della zona di Polignano a Mare e residente in Francia. Da novanta giorni della loro figlio non hanno più avuto contatti diretti e ora lanciano un nuovo appello nella speranza che anche una piccola informazione possa aiutare a ritrovarlo.

Domenico viveva tra Cluses e Bonneville, nell’Alta Savoia, e lavorava nel settore della ristorazione. In alcuni periodi si spostava anche verso la Svizzera per motivi di lavoro. Poi il silenzio.

L’ultima telefonata e quel mese senza contatti

L’ultimo contatto con i genitori risale a circa tre mesi fa. Ma già prima qualcosa aveva iniziato a preoccupare la famiglia.

Domenico era infatti rimasto senza farsi sentire per circa un mese. Quando aveva finalmente contattato i genitori, aveva spiegato di aver smarrito il telefono e aveva utilizzato il recapito di una persona che aveva indicato come un suo amico.

Poi, ancora una volta, nessuna notizia.

Da quel momento sono trascorse settimane e il silenzio si è trasformato in un’assenza di circa novanta giorni. Per Lorenzo e Stella l’attesa è diventata sempre più difficile da sostenere, ma la speranza di poterlo riabbracciare non si è mai spenta.

I genitori sono partiti dall’Italia per cercarlo

Di fronte all’assenza di aggiornamenti, i genitori hanno deciso di non limitarsi ad aspettare.

Sono tornati personalmente in Francia e si sono spostati anche in Svizzera, arrivando fino a Ginevra e nella zona di Cluses per cercare informazioni e presentare ulteriori denunce.

Hanno parlato con le persone del posto, chiesto notizie e cercato qualsiasi elemento che potesse permettere di ricostruire gli ultimi spostamenti del figlio.

Ma, almeno fino a questo momento, non sono arrivate risposte capaci di spiegare dove sia Domenico.

Le ricerche restano aperte e coinvolgono le autorità dei Paesi interessati, mentre la famiglia continua a chiedere la collaborazione di chiunque possa avere incontrato il 39enne o possa fornire un’informazione utile.

Alto 1 metro e 87, capelli neri e occhi castano scuro

Domenico Scazzari può essere riconosciuto anche attraverso alcuni tratti fisici molto distintivi.

Ha 39 anni, è alto circa 1 metro e 87, ha una corporatura magra, capelli neri e occhi castano scuro.

Sono gli elementi che la famiglia continua a diffondere nella speranza che qualcuno possa riconoscerlo.

L’area nella quale si concentrano le ricerche comprende soprattutto l’Alta Savoia e la zona di Ginevra, considerando gli spostamenti che Domenico effettuava anche per lavoro.

L’appello della famiglia: «Qualsiasi informazione può essere importante»

Ora Lorenzo e Stella chiedono a chiunque possa avere notizie di non sottovalutare anche il più piccolo dettaglio.

Un avvistamento, un incontro, un’informazione su uno spostamento: qualsiasi elemento potrebbe infatti contribuire a ricostruire cosa sia accaduto dopo l’ultimo contatto.

La famiglia ha diffuso un appello chiedendo di rivolgersi ai recapiti indicati nella comunicazione relativa alla scomparsa.

Dopo tre mesi, per i genitori, il tempo trascorso rende ancora più urgente ottenere una risposta.

La speranza resta quella di poter trasformare finalmente quel lungo silenzio in una notizia su Domenico e, soprattutto, di poterlo riabbracciare.