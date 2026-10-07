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Domenico Scazzari scomparso in Francia da tre mesi: l’ultima telefonata e il viaggio dei genitori tra Cluses e Ginevra

DiRedazione

Pubblicato: 7 Ott, 2026 - ore: 04:39 #Domenico Scazzari, #Polignano a Mare, #scomparso
Domenico ScazzariDomenico Scazzari

Apprensione per il 39enne originario di Polignano a Mare

Tre mesi senza una notizia, senza una telefonata, senza sapere dove sia. È diventato un incubo per Lorenzo e Stella, i genitori di Domenico Scazzari, 39 anni, originario della zona di Polignano a Mare e residente in Francia. Da novanta giorni della loro figlio non hanno più avuto contatti diretti e ora lanciano un nuovo appello nella speranza che anche una piccola informazione possa aiutare a ritrovarlo.

Domenico viveva tra Cluses e Bonneville, nell’Alta Savoia, e lavorava nel settore della ristorazione. In alcuni periodi si spostava anche verso la Svizzera per motivi di lavoro. Poi il silenzio.

L’ultima telefonata e quel mese senza contatti

L’ultimo contatto con i genitori risale a circa tre mesi fa. Ma già prima qualcosa aveva iniziato a preoccupare la famiglia.

Domenico era infatti rimasto senza farsi sentire per circa un mese. Quando aveva finalmente contattato i genitori, aveva spiegato di aver smarrito il telefono e aveva utilizzato il recapito di una persona che aveva indicato come un suo amico.

Poi, ancora una volta, nessuna notizia.

Da quel momento sono trascorse settimane e il silenzio si è trasformato in un’assenza di circa novanta giorni. Per Lorenzo e Stella l’attesa è diventata sempre più difficile da sostenere, ma la speranza di poterlo riabbracciare non si è mai spenta.

I genitori sono partiti dall’Italia per cercarlo

Di fronte all’assenza di aggiornamenti, i genitori hanno deciso di non limitarsi ad aspettare.

Sono tornati personalmente in Francia e si sono spostati anche in Svizzera, arrivando fino a Ginevra e nella zona di Cluses per cercare informazioni e presentare ulteriori denunce.

Hanno parlato con le persone del posto, chiesto notizie e cercato qualsiasi elemento che potesse permettere di ricostruire gli ultimi spostamenti del figlio.

Ma, almeno fino a questo momento, non sono arrivate risposte capaci di spiegare dove sia Domenico.

Le ricerche restano aperte e coinvolgono le autorità dei Paesi interessati, mentre la famiglia continua a chiedere la collaborazione di chiunque possa avere incontrato il 39enne o possa fornire un’informazione utile.

Alto 1 metro e 87, capelli neri e occhi castano scuro

Domenico Scazzari può essere riconosciuto anche attraverso alcuni tratti fisici molto distintivi.

Ha 39 anni, è alto circa 1 metro e 87, ha una corporatura magra, capelli neri e occhi castano scuro.

Sono gli elementi che la famiglia continua a diffondere nella speranza che qualcuno possa riconoscerlo.

L’area nella quale si concentrano le ricerche comprende soprattutto l’Alta Savoia e la zona di Ginevra, considerando gli spostamenti che Domenico effettuava anche per lavoro.

L’appello della famiglia: «Qualsiasi informazione può essere importante»

Ora Lorenzo e Stella chiedono a chiunque possa avere notizie di non sottovalutare anche il più piccolo dettaglio.

Un avvistamento, un incontro, un’informazione su uno spostamento: qualsiasi elemento potrebbe infatti contribuire a ricostruire cosa sia accaduto dopo l’ultimo contatto.

La famiglia ha diffuso un appello chiedendo di rivolgersi ai recapiti indicati nella comunicazione relativa alla scomparsa.

Dopo tre mesi, per i genitori, il tempo trascorso rende ancora più urgente ottenere una risposta.

La speranza resta quella di poter trasformare finalmente quel lungo silenzio in una notizia su Domenico e, soprattutto, di poterlo riabbracciare.

Di Redazione

Produzione giornalistica, approfondimenti, esclusive e lanci di agenzia a cura della Redazione Centrale di Notizie Audaci. Testata giornalistica registrata al Tribunale di Salerno, N. 373 del 17/01/2019, inclusa nel feed ufficiale di Google News e diretta dal Direttore Responsabile Giuseppe D’Alto, giornalista professionista.

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