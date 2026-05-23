Ritrovato Nunzio Immediata dopo ore di apprensione: il momento di smarrimento e il ritorno a casa con la famiglia

Nunziante Immediata

Decisiva la segnalazione di un cittadino: il giovane è stato riconosciuto e assistito dagli agenti

Si è conclusa con un esito che familiari, amici e tante persone che avevano condiviso appelli e ricerche speravano di ricevere.

È stato ritrovato Nunziante Immediata, conosciuto da tutti come Nunzio, il giovane di 25 anni del quale si erano perse le tracce dalla serata di giovedì.

A confermare il ritrovamento è stato, attraverso i social, il sindaco del comune di residenza della famiglia, Montecorvino Rovella.

Nel messaggio diffuso viene espresso un ringraziamento a tutti coloro che si sono attivati nelle ricerche e hanno dato supporto in ore particolarmente difficili.

«La famiglia intende ringraziare di cuore tutti coloro che, con grande senso di solidarietà, si sono attivati nelle ricerche. Grazie a tutti voi, Nunziante è tornato a casa».

Ritrovato ad Ariano Irpino: era stanco, disorientato e in difficoltà

Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio nel quartiere San Giovanni di Ariano Irpino.

Secondo quanto emerso, un passante avrebbe notato il ragazzo in evidente stato di difficoltà e avrebbe deciso di fermarsi per aiutarlo.

Il giovane sarebbe stato accompagnato all’interno di un bar della zona dove il titolare, dopo avergli offerto assistenza immediata, avrebbe contattato le forze dell’ordine.

Chi lo ha visto per primo lo ha descritto come molto provato, impaurito e particolarmente disorientato.

All’arrivo della pattuglia è arrivata la svolta.

Le immagini e gli appelli diffusi nelle ore precedenti avevano raggiunto molte persone e gli agenti hanno riconosciuto immediatamente il ragazzo.

L’assistenza sanitaria e il ritorno con i familiari

Dopo il ritrovamento, Nunzio è stato accompagnato con attenzione presso il vicino commissariato.

Nel frattempo è stato richiesto anche l’intervento del 118, così da verificare le sue condizioni di salute e offrirgli il supporto necessario.

Successivamente il giovane è stato affidato ai sanitari per ulteriori valutazioni e quindi è rientrato con la famiglia.

Secondo quanto emerso nelle ore successive, durante questa fase avrebbe manifestato un momento di forte difficoltà personale che ha richiesto un intervento immediato degli operatori presenti.

La situazione è stata gestita tempestivamente e il ragazzo è stato messo in sicurezza.

Una storia che si chiude con il sollievo e l’augurio di ritrovare serenità

La scomparsa aveva generato molta preoccupazione fin dal momento in cui il giovane non era stato più trovato nei pressi del supermercato del quartiere Italia dove avrebbe dovuto attendere il padre.

Da quel momento erano partiti appelli, condivisioni e ricerche che hanno coinvolto tante persone.

Questa volta, però, il racconto si chiude con la notizia che tutti aspettavano.

Resta ora il tempo della vicinanza, della discrezione e del sostegno in un momento che appare particolarmente delicato.

L’augurio è che Nunzio possa ritrovare presto serenità accanto ai suoi affetti e con il supporto necessario per superare questa fase difficile.