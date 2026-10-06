Uomini e Donne, Giovanni Grazioso finisce sotto accusa: la segnalazione su Rosaria fa esplodere lo studio

Giovanni Grazioso

Una nuova segnalazione rischia di complicare il percorso di Giovanni Grazioso a Uomini e Donne. Nella registrazione del 6 ottobre, il tronista è stato chiamato da Maria De Filippi a fare chiarezza sulla conoscenza con Rosaria, una ragazza che lui chiama Saria e che aveva incontrato durante l’estate a Napoli.

Quello che sembrava un semplice interesse nato fuori dal programma si trasforma però rapidamente in un caso. Quando la ragazza entra in studio, infatti, racconta di essere stata contattata da Giovanni già nel 2024, quando lui era ancora legato a Sabrina. Un particolare che scatena la reazione di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Le anticipazioni della registrazione di martedì 6 ottobre sono state riportate da Lorenzo Pugnaloni di Lollo Magazine.

Rosaria arriva in studio e cambia la versione di Giovanni

Giovanni racconta di aver conosciuto Rosaria questa estate a Napoli, mentre si trovava insieme a Danilo. L’interesse nei suoi confronti sarebbe stato tale da spingerlo a cercare un modo per poterla incontrare.

La presenza della ragazza in studio, però, porta alla luce un precedente che fino a quel momento non era emerso.

Rosaria sostiene infatti che il primo contatto con Giovanni Grazioso risalirebbe al 2024, periodo nel quale il tronista aveva ancora una relazione con Sabrina.

È questo il punto sul quale si concentra il confronto. Agli opinionisti non convince soprattutto il fatto che questo dettaglio non fosse stato raccontato immediatamente.

Tina e Gianni attaccano il tronista

La situazione si scalda quando Tina e Gianni prendono posizione contro Giovanni.

Il loro ragionamento è netto: se il tronista è realmente interessato a una ragazza conosciuta al di fuori del programma, dovrebbe eventualmente frequentarla lontano dalle dinamiche di Uomini e Donne, senza trasformare la trasmissione in uno strumento per portare avanti quella conoscenza.

Nel corso della discussione emerge anche un altro elemento: Giovanni Grazioso avrebbe chiesto alla redazione di poter far arrivare Rosaria in trasmissione per conoscerla. La richiesta, secondo quanto emerso nella registrazione, non sarebbe stata inizialmente accolta.

Maria De Filippi assume invece una posizione più sfumata. La conduttrice sottolinea che Giovanni aveva comunque informato la redazione della situazione e lo invita soprattutto a essere più trasparente nel prosieguo del suo percorso.

Giacomo e Alessandra, l’esterna cambia passo

Se il percorso di Giovanni si complica, quello di Giacomo sembra invece procedere in una direzione decisamente più positiva.

L’esterna con Alessandra mostra un coinvolgimento maggiore da parte del tronista, che al termine dell’appuntamento vorrebbe continuare a trascorrere del tempo con lei.

Tra i momenti più personali dell’uscita c’è anche quello della Polaroid scattata insieme. Alessandra lascia inoltre a Giacomo un messaggio nel quale racconta di aver cambiato opinione su di lui.

All’inizio, infatti, il tronista non l’aveva particolarmente convinta. Dopo l’esterna, invece, ammette di essere stata bene in sua compagnia. Un’evoluzione che lascia intravedere una conoscenza destinata a diventare più importante.

Raffaele alza la voce e Giorgia prende una decisione

Movimenti anche nel percorso di Giorgia Angeloni.

A catalizzare l’attenzione è soprattutto Raffaele, protagonista di un confronto piuttosto acceso con gli altri corteggiatori. Al centro della discussione finiscono in particolare Lory e Lorenzo e il rapporto che si è creato tra i due.

Raffaele mette in discussione alcuni loro atteggiamenti, mentre Lorenzo aveva già espresso a Giorgia le proprie perplessità sul comportamento dei due ragazzi, ritenendo eccessivamente intensa la loro vicinanza in una fase ancora iniziale del percorso.

Alla fine è Giorgia a prendere una decisione: Lorenzo viene eliminato.

Una scelta che arriva dopo un confronto nel quale anche lo stesso corteggiatore aveva manifestato dubbi sulla prosecuzione della conoscenza con la tronista.

Nel Trono Over torna Diego

Spazio anche al Trono Over, dove non mancano nuovi momenti di tensione.

Marina torna al centro dello studio dopo l’uscita con Antonino. La dama racconta di non aver apprezzato alcuni suoi atteggiamenti, soprattutto per il modo in cui avrebbe vissuto alcuni approcci fisici durante la frequentazione.

La discussione coinvolge ancora una volta Tina Cipollari e Marina arriva anche ad abbandonare momentaneamente lo studio, prima di rientrare e riprendere il confronto.

Si interrompe invece la conoscenza tra Sabrina e Walter. Dopo un’uscita nella quale i due hanno trascorso del tempo insieme nella nuova casa di lui, Sabrina decide di non andare avanti perché non avverte il coinvolgimento necessario.

Va meglio a Donato e Teresa, protagonisti di una cena che sembra rafforzare la loro conoscenza nonostante le perplessità espresse in precedenza da Margherita.

Tra le novità della registrazione c’è infine il ritorno di Diego nel parterre Over, mentre Giovanni esce anche con Michela. In questo caso, però, è la dama a decidere di non proseguire la frequentazione.

La registrazione del 6 ottobre lascia dunque soprattutto due percorsi sotto i riflettori: Giovanni Grazioso, chiamato a chiarire il caso Rosaria e il precedente contatto del 2024, e Giorgia, che decide di eliminare Lorenzo. Sullo sfondo, il rapporto tra Giacomo e Alessandra sembra invece prendere una piega sempre più interessante.