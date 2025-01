Dopo 8 anni ritrova il suo cane scomparso in Oklahoma: l’incredibile storia di Paul e Damian

Il Pinscher ritrovato dopo 8 anni

Paul Guilbeault non ha mai smesso di sperare. Nel 2017, il suo amato Pinscher, Damian, era scomparso nel nulla durante una sosta nei pressi di Oklahoma City, mentre Paul e il suo cane si trasferivano dal Massachusetts all’Arizona. Un rumore improvviso lo aveva spaventato, facendolo fuggire via con il guinzaglio ancora attaccato. Paul lo aveva cercato ovunque, rimanendo in città per una settimana intera, distribuendo volantini e chiedendo aiuto, ma senza successo.

Il Pinscher Damian era fuggito spaventato dopo un rumore nel 2017

Nei mesi successivi, aveva continuato a sperare, diffondendo appelli sui social e contattando rifugi e veterinari. Col tempo, però, il dolore era diventato insopportabile. “Ogni volta che vedevo la sua foto, il cuore mi si spezzava”, racconta Paul. La vita è andata avanti, ma la mancanza di Damian non si è mai attenuata del tutto.

Poi, il 15 gennaio 2024, il destino ha deciso di sorprenderlo. Mentre Paul e suo marito erano in viaggio per portare aiuti alle vittime degli incendi in California, una chiamata da un numero sconosciuto è arrivata sul suo telefono. Paul l’ha ignorata. Poi una seconda. Infine, un messaggio sul suo Apple Watch: “Il tuo cane, Damian, è stato trovato.”

L’incredibile ritrovamento durante i soccorsi per gli incendi in California

Inizialmente incredulo, ha pensato a uno scherzo. Ma la realtà era più incredibile di qualsiasi fantasia: Damian era ancora in Oklahoma, a circa 30 miglia dal punto in cui era scomparso. Era stato trovato da Donna Bentley, che lo aveva visto attraversare la strada e, per poco, non lo aveva investito. Preoccupata per il suo stato, lo aveva portato dal fratello, Rick Chambers, il quale, notando che il cagnolino era trasandato ma non denutrito, aveva deciso di farlo controllare da un veterinario. La scansione del microchip aveva rivelato il suo proprietario: Paul Guilbeault.

Non c’è stata esitazione: Paul è salito in macchina per percorrere 14 ore fino all’Oklahoma. “Avevo paura di illudermi, di arrivare e scoprire che non era davvero lui”, confessa Paul. Ma quando ha visto Damian, ogni dubbio è svanito.

Il viaggio più bello

Il piccolo Pinscher, più anziano e con il musetto ingrigito, all’inizio era titubante, ma in pochi minuti ha riconosciuto il suo padrone. Gli si è avvicinato, l’ha annusato e poi si è sciolto in un abbraccio commovente. Dopo otto lunghi anni, erano di nuovo insieme.

Durante il viaggio di ritorno, Damian si è accoccolato sulle gambe del marito di Paul, ma continuava a voltarsi per guardarlo, come se volesse assicurarsi che fosse tutto reale. “Sembrava sorridere, come per dire: ‘È tutto vero? Sono davvero tornato a casa?’”, racconta Paul.

Una storia incredibile, segnata dalla speranza e dalla forza del destino. Dopo otto anni di attesa e incertezze, Damian ha finalmente ritrovato la strada di casa.