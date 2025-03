Dylan Torsello, selfie mortale: l’ipotesi sul decesso del 28enne di Cisterna

Dylan Torsello

Potrebbe non essere stato un suicidio quello di Dylan Torsello, il giovane di 28 anni che lo scorso venerdì 14 marzo è caduto dall’ottavo piano del palazzo in cui abitava a Cisterna, in provincia di Latina.

Dylan Torsello sarebbe caduto dall’ultimo piano mentre scattava un selfie

La procura pontina, infatti, ha aperto un inchiesta su quanto accaduto al ventinovenne, disponendo l’autopsia sul suo corpo: se in un primo momento tutto lasciava pensare ad un gesto volontario, nelle ore successive si è pian piano fatta strada l’ipotesi che possa essersi trattato di un drammatico incidente, avvenuto mentre il ragazzo si scattava un selfie all’alba dall’ultimo piano dell’edificio all’angolo tra via Po e via Primo Maggio, in una zona popolare del comune pontino.

Come testimoniato da diverse foto pubblicate sui social, non era la prima volta che il ventinovenne saliva sul tetto del palazzo per immortalarsi davanti all’alba o al tramonto, la maggior parte delle volte insieme ai suoi cani. Tant’è che già nelle ore successive alla tragedia suo fratello Manuel aveva subito sostenuto l’ipotesi dell’incidente, scrivendo anche in commento su Facebook: «È scivolato per farsi un selfie spettacolare come era solito fare».

‘Amava fare dei selfie spettacolari’

Malgrado l’immediato intervento dei soccorsi, per il ventottenne non c’era stato nulla da fare, ma dopo l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118 il terrazzo era stato immediatamente posto sotto sequestro, al pari della salma. Sarebbe lo stesso dove sono caduti e morti i suoi due cani. Quest’ultima, infatti, non è stata ancora riconsegnata ai familiari, in attesa dell’esito dell’autopsia che possa far maggiore luce sulle cause della morte.

A complicare le indagini il fatto che, al momento, non vi sarebbero testimoni, ma soprattutto telecamere di videosorveglianza che possano aver ripreso la scena. Il ventinovenne giocava a calcio nella squadra Ecocity Futsal Cisterna, lavorava in un locale del posto ed era molto conosciuto e apprezzato nella comunità del comune pontino.

“Nessuna persona sa quanto realmente mi manchi, tanto meno tu sento un vuoto dentro che nessuno altro potrà mai riempire ti prego torna da noi sotto qualsiasi forma ma torna tu lo sai benissimo io e te siamo uguali praticamente la stessa persona ed io continuerò a cercarti dentro tutte le cose. Tu aspettami amore mio che io verrò da te e saremo di nuovo insieme” – ha scritto il fratello su Facebook.