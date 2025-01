Edoardo Fiore, la promessa del Vercelli Volley stroncato da un malore a 17 anni

Edoardo Fiore

Il 17enne Edoardo Fiore, palleggiatore della Vercelli Volley, squadra di serie D, è morto giovedì 30 gennaio all’ospedale cittadino Sant’Andrea, dopo un malore di alcuni giorni prima, da cui non si è più ripreso.

L’odissea di Edoardo Fiore, Vercelli in lutto

Promessa della pallavolo cittadina, era in ricoverato rianimazione e le sue condizioni sono via via peggiorate, da quello che sembrava essere iniziato come un malanno di stagione (un’influenza). Sconvolti i genitori: papà Michele Fiore e mamma Alessandra Pollone, in passato responsabile dell’Ufficio tributi dell’Unione Coser, risiedono a Vercelli ma sono originari di Pezzana.

Profondo cordoglio è stato espresso dalla società per la quale il giovane giocava. Fino a domenica si era allenato e si era mostrato sorridente e sereno con i compagni di avventura.

La maglia numero 16 sarà ritirata

“Oggi abbiamo perso un pezzo della nostra big family bianco-blu il nostro Edo Fiore non ha portato a casa il risultato, questa partita era troppo grande per lui e si è spento. Non ci sono parole, possiamo solo stringerci attorno ai genitori in questo momento di immensa tristezza” – ha scritto la società su Facebook.

Edoardo Fiore avrebbe compiuto 18 anni a luglio. La maglia numero 16 che indossava abitualmente sarà ritirata mentre il club ha chiesto alla Fipav il rinvio delle partite in programma nel fine settimana.