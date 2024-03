Fedez in lacrime a Belve: la replica ai rumors sui tradimenti e la decisione sui figli

Momenti di commozione per Fedez durante la puntata di Belve. A quanto si apprende da chi ha assistito all’intervista, registrata mercoledì 27 marzo, il rapper ha confermato la crisi con la moglie Chiara Ferragni, ma escluso eventuali tradimenti.

Ci sarebbe stato anche un passaggio sul ‘pandoro-gate’ che ha coinvolto negli ultimi mesi l’imprenditrice digitale: Fedez avrebbe ribadito la sua estraneità ai fatti, sottolineando di non essere a conoscenza delle decisione della moglie e del suo team. L’artista non ha trattenuto le lacrime quando sono stati citati i figli, Leone e Vittoria: la sua priorità – avrebbe ribadito – è tutelarli in questo momento difficile.

Inoltre ha precisato che hanno stabilito di comune accordo di mostrarli di spalle per proteggerli. L’intervista a Fedez andrà in onda il 9 aprile. La nuova stagione del programma di Francesca Fagnani partirà il 2 aprile in prima serata su Rai 2, con Matteo Salvini, Carla Bruni e Loredana Bertè.

