Eduardo De Filippo è nato il 26 maggio: ritrovato l’atto di nascita, il compleanno e la data sbagliata

Il compleanno di Eduardo De Filippo è oggi, 26 maggio, e non il 24 maggio come riportato nei profili biografici in circolazione. A rivelarlo è l’Archivio di Stato di Napoli, dove è stato trovato l’atto di nascita di De Filippo tra i registri anagrafici del 1900.

L’atto di nascita: Luisa De Filippo si recò 4 giorni dopo il parto alla prima sezione Napoli-Chiaia

“Alla registrazione numero 577, del 30 maggio dell’anno 1900 si riporta che ‘si è presentata alle ore undici antimeridiane, al Segretario della Prima Sezione Napoli-Chiaia, il cavaliere Oreste Trombaccia, Luisa De Filippo, di anni ventuno, casalinga, domiciliata in questa città, alla via Vittoria Colonna numero 5, che ha dichiarato che, alle ore otto pomeridiane del dì ventisei del corrente mese, dalla sua unione naturale con un uomo celibe non parente né affine nei gradi che ostano al riconoscimento, è nato un bambino che mi presenta e a cui dà il nome di Eduardo” – ha affermato il direttore dell’Archivio di Stato di Napoli Candida Carrino.

Un documento inconfutabile, con tanto di due testimoni, del tutto avulsi dalla famiglia Scarpetta. Stupisce che, nell’arco della sua vita, il grande commediografo e attore non abbia mai corretto la sua biografia”. La recente trasmissione su Rai Uno del film di Mario Martone ”Qui rido io”, sulla vita di Eduardo Scarpetta, racconta, però, un’altra storia, quella vera: ”Nel documento Luisa De Filippo commette, sottoscrivendolo con firma autografa, insieme ai due testimoni, un falso in atto pubblico, tacendo il nome del padre naturale e attestando che si trattava di uomo celibe non parente né affine.

Candida Carrino: ‘Nel documento commette un falso in atto pubblico tacendo il nome del padre naturale’

Eduardo Scarpetta, re del teatro napoletano, all’epoca 47enne, infatti, era coniugato da 24 anni con la zia di Luisa, Rosa, ed ebbe altri figli fuori dal matrimonio, oltre ai fratelli De Filippo, fra cui, pare, il poeta, drammaturgo e giornalista Ernesto Murolo, nato dalla sua unione con la cognata Anna De Filippo” – ha aggiunto Carrino che ha rimarcato il coraggio di Luisa De Filippo che a tre giorni e mezzo dal parto si recò personalmente allo Stato Civile per registrare la nascita di Eduardo.