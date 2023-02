Raquel Welch, addio all’avvenente donna delle caverne del cinema: stregò De Filippo e Mastroianni

L’attrice americana e sex symbol Raquel Welch è morta a Los Angeles all’età di 82 anni mercoledì 15 febbraio. Un brutto male ha stroncato la star di Hollywood in poco tempo riferiscono i media americani. La ferale notizia è stata confermata dal business manager Steve Sauer.

Raquel Welch con Eduardo De Filippo e Marcello Mastroianni

Raquel Welch è morta all’età di 82 anni dopo una breve malattia: star di Hollywood e icona di bellezza

Raquel Welch è diventata famosa grazie ai suoi ruoli consecutivi in ​​Viaggio allucinante e Un milione di anni fa dove ha incantato il mondo interpretando un’avvenente donna delle caverne. Welch è stata nominata tra le 100 star più sexy nella storia del cinema ed è stata classificata al terzo posto nelle 100 star più sexy del ventesimo secolo di Playboy nel 1995. Il suo ruolo più controverso, tuttavia, è stato quello del personaggio titolare transgender Myra Breckinridge nel film degli anni ’70.

É apparsa anche in alcune puntate della serie tv di successo Mork e Mindy con Robin Williams e nel 1964 in un episodio di Vita da strega. Ha conquistato un Golden Globe per Right to Die. Più di recente è stata protagonista di Lois & Clark, , Seinfeld, Spin City e CSI: Miami. Welch ha anche avuto ruoli nel western del 1969 100 Riles, così come nel sequel di Tony Rome, apparendo accanto a Frank Sinatra nel film poliziesco Lady in Cement.

Raquel Welch e Robin Williams in Mork e Mindy

Conquistò la ribalta con Un milione di anni fa, poi tanti titoli di successo e un Golden Globe

Fu protagonista con Marcello Mastroianni ed Eduardo De Filippo, nel film diretto dal grande artista napoletano, Spara forte, più forte… non capisco. Ha recitato con Burt Reynolds nel film … e tutto in biglietti di piccolo taglio e con Richard Burton in Barbablù. Fu al fianco di Jean Paul Belmondo ne L’animale 1977. Nata il 5 settembre 1940 a Chicago, Illinois, da padre immigrato boliviano, Armando Carlos Tejada Urquizo e Josephine Sarah Hall.

All’età di 14 anni, Welch ha vinto titoli di bellezza come Miss Photogenic e Miss Contour. Successivamente ha trionfato nei confronti Miss La Jolla e il titolo di Miss San Diego alla fiera della contea di San Diego.