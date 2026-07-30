Entra in clinica per un lifting, nove mesi dopo muore: due medici indagati per la morte di Elena Trombi

Sulla vicenda indaga la Procura di Pergua

La 74enne si era sottoposta a un intervento di chirurgia estetica in una struttura privata

Doveva essere un intervento di routine per migliorare il proprio aspetto, ma si è trasformato in un lungo calvario culminato con la morte. Elena Trombi, 74 anni, è deceduta il 25 luglio, a distanza di circa nove mesi da un intervento di chirurgia estetica eseguito in una clinica privata di Città di Castello.

La Procura di Perugia ha aperto un’inchiesta per fare piena luce su quanto accaduto. Nel registro degli indagati sono finiti un chirurgo plastico e un anestesista, ai quali vengono contestate, allo stato attuale delle indagini, le ipotesi di omicidio colposo e responsabilità sanitaria.

Il lifting e il malore durante l’intervento

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna si era sottoposta nell’ottobre 2025 a un intervento di lifting cervico-facciale con rimozione degli xantelasmi in una clinica privata.

Durante l’operazione qualcosa sarebbe però andato storto.

La 74enne sarebbe entrata improvvisamente in coma, rendendo necessario il trasferimento d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è stata ricoverata in prognosi riservata.

Nove mesi di ricoveri prima del decesso

Da quel momento le condizioni della donna non sarebbero mai migliorate.

Secondo gli atti dell’inchiesta, avrebbe riportato una gravissima encefalopatia ipossico-ischemica, provocata dalla prolungata mancanza di ossigeno al cervello.

Successivamente è stata trasferita nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Città di Castello e poi in una struttura assistenziale, dove è rimasta ricoverata fino alla morte, avvenuta il 25 luglio 2026.

L’ipotesi della Procura

Tra gli aspetti sui quali si stanno concentrando gli investigatori c’è la possibilità che il grave quadro clinico sia stato provocato da una tossicità legata all’anestetico locale utilizzato durante l’intervento.

La Procura ipotizza che i due professionisti possano aver violato regole cautelari e linee guida del settore, provocando prima lesioni gravissime e successivamente il decesso della paziente.

Gli inquirenti dovranno verificare anche se siano stati adottati tempestivamente tutti gli interventi salvavita, se la profilassi antibiotica sia stata corretta e se l’operazione fosse adeguata alle condizioni cliniche e all’età della donna.

Disposta l’autopsia

Per chiarire con precisione le cause della morte, la Procura ha disposto un accertamento tecnico irripetibile.

L’incarico sarà affidato al professor Alessandro Santurro, docente associato di Medicina legale dell’Università di Salerno.

L’esame autoptico servirà a stabilire l’esatta causa del decesso e ad accertare l’eventuale esistenza di responsabilità mediche.

Non è escluso che, nel corso delle indagini, vengano nominati anche altri specialisti in chirurgia plastica e anestesiologia per approfondire gli aspetti tecnici della vicenda.

Il dolore della famiglia

Nel procedimento sono indicati come persone offese il marito della donna e i due figli, ai quali la Procura ha riconosciuto tutti i diritti previsti dal codice di procedura penale nell’ambito dell’accertamento irripetibile.

Sarà l’inchiesta, ora, a stabilire se tra l’intervento estetico eseguito nell’ottobre scorso e la morte di Elena Trombi esista un nesso diretto e se vi siano eventuali responsabilità da parte dei sanitari coinvolti.